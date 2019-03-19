网络写作群耀巴山，热烈交流魅力达州

达州第九届网络写作交流会侧记

3月9日下午，2019’中国·达州第九届网络写作交流会，在达州市通川区西外龙泉大酒楼隆重召开，四川省网络作家协会常务副主席兼秘书长邓子强先生和来自达州市属各县（市、区），以及为此专程返乡的200余名网络文友参加了会议。

四川省网络作家协会常务副主席兼秘书长邓子强先生，系专程从成都赶到达州参加会议，他充分肯定了达州网络写作交流会，赞誉达州模式开全国之先，为四川网络创作提供了宝贵的借鉴经验。同时，他鼓励网络写作要走向更高更远更广阔的天地，并希望大家在网络平台上弘扬正气、热爱生活，传播正能量。

会议由本届活动的主策划中国川妮（胡超群）致辞。她回顾了十多年来写作交流会所取得的成绩，提出了“奋笔扬帆、思想远行”的写作目标。她认为，写作应该为生活服务，将草根写作锻造升华的同时，更应该起到净化心灵，热爱生活 、关注公益的作用。

会上，文友们就写作道路上的困惑和心得纷纷献言。网友七月一枝花即兴赋诗：磨剑十年朝暮苦，网络交流竞自由；95后诗人郝富成的作品被现场朗诵；至今活跃于网络论坛的写作前辈秦巴闲士携手巴山学者与火药郎君等人，更是感慨长江后浪推前浪；达州市传统文化促进会常务副主席兼秘书长王忠权，也在现场表达了对草根文学的执着追求和热爱，希望人杰地灵的达州能够英才辈出，涌现更多具有文学情怀的年青人，服务达州，开创达州。

刚刚获得第七届全国原创歌曲金奖的达州本土音乐家李明均先生，也是一位写作爱好者，他即兴哼唱的民歌小调引得众人附声；达州市文化艺术中心话剧团副团长、达州市戏剧家协会副主席苟海泉，更是一位戏剧小品创作表演者，随机吟唱信手拈来。现场气氛热烈，曾一度被他们的歌声推向了高潮。

四川文理学院原副院长、达州市作家协会荣誉主席成良臣与四川传媒学院有声语言艺术学院副院长、达州市文艺评论家协会主席范藻先后登台点评发言。解析网络写作技巧、如何积累生活底蕴从而抓住昙花一现的灵感，提出创作方向应以习近平同志的文艺思想为指导，弘扬传统文化，开创新文风，打造健康繁荣的文学市场，磨砺闪亮的文学品牌。

开江才女、作家朱映铮，继第八届交流会后，再次带队集体亮相登台。她一再强调，写作，一定要静下心来，要戒骄戒躁，我们需要自我磨砺的沉淀；万源籍作家周述恒则带着作品《中国式民工》，现场分享了自己多年来的写作经验，达州民俗专家邓高为此给予了高度评价；一首大气磅礴的诗歌《拜将台》，引出网络名友匪夷开皮（陈开波老师），为此，他的学生大空翼（胡光翔）用一颗感恩之心，“吐槽”了昔日一段因文学而结缘的师生情谊；最后，被称为全国最小作协的渠县三汇镇作协的副主席秘书长上弦月（张成芳），介绍了三汇文化现象，引得达州市戏剧家协会副主席、大竹县作协主席甘在林和达州市诗词协会副主席、渠县诗词协会主席马道子的现场热评。

会议期间，笔者与渠县作协主席李明春老师进行了短暂交流。他说：他就是在十年前受达州网络写作交流会影响，有了创作的激情，开始小说创作的。李明春老师近年创作的中篇小说《山盟》，获得四川文学奖；长篇小说《山盟》，获得第十届《中国作家》鄂尔多斯文学奖，关于其作品的书评文章两上《人民日报》。李明春老师获奖后，怀着感恩的心和对写作交流会深深的感情，无论工作多忙，都每年参加写作交流会。

身在大洋彼岸的达州市作协老主席陈官煊、邹亮先生，因感冒未能到场的作家宋小武先生、作家蒋兴强先生，分别通过网络语音和文字信息，祝愿各位网友创作丰收，祝贺第九届网络交流大会圆满成功。

许多热爱写作的朋友是第一次从线上走到线下见面交流，皆因神交已久故而一见如故，大有相见恨晚之意，纷纷相约期盼明年再相会。

伴随网络的不断普及，人人都是网民时代的到来，达州网络写作交流会已经悄然走过十二年历程，现在已经成为众多达州网络写手和传统作家共同期盼的一年一度的达州文坛盛会。当年由网络写作爱好者龙克和绿色巴山、中国农民、水自流等共同发起，为草根网络写手们搭建了这个交流平台，并于2008年1月举办了首届中国达州网络写作交流会。历时十二年，达州网络写作交流会，已成为国内持续时间最长，被四川省作家协会誉为“达州模式”、“达州品牌”，在2018年的达州市文艺工作座谈会上，得到市主要领导高度肯定与赞赏，并获全市文艺精品扶持资助项目。

“成绩的取得，是历届组委会成员，秉承公益的原则，十二年如一日，无私奉献、义务付出大量的时间和精力的结果，也是广大文朋诗友共同参与经营的结果”，自誉为达州网络写手服务员的四川省网络作家协会理事、达州网络写作交流会召集人绿色巴山（张艇舰）如是说。他们组织者希望通过这个平台，能为爱好写作的朋友们提供更多的帮扶和展现自我的机会，希望达州网络写作百花齐放，奋勇前行，为达州文化的繁荣做出应有的贡献。希望这个平台涌现出更多的像水晶花、李明春这样的诗人、作家，以及像周述恒这样的富有丰富阅历和创作激情的年轻作家。

本次交流会引起了华西都市报、四川新闻网，四川在线，四川发布，成都商报，达州网、达州日报、达州晚报、达州日报网、达州广播电视台，达州新报、达州新闻网以及腾讯大成网、新浪达州、网易、今日头条等众多媒体的强烈关注。（余太平、张毅）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217831-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm