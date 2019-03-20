《科技日报》朝胜观察：我不信





致敬无极渔人 读书会 和林梓楠老师

我不信， 偌大的广州 放不下一张读书会的书桌？ 你又一次的搬家了 然后笑着说 这地方真好。 不好又能怎样？ 原先 你就是从一个 与别人共用的排练场 搬走的。 那是一个排练歌剧的地方 歌剧曾经是你的青春。 至今我也坚信， 你心中 一直回荡着歌剧的旋律。 在那无声旋律的伴奏下 你为 一个又一个的 灵魂排练! 我多次来到这里 一个无需谈钱的地方 一个无需媚骨的地方 一个灵魂自由飞舞的地方 一个可以纯净的与内心对话的地方 一个多么圣洁的地方…… 可是，没有了 别人一句话你就得搬走 一句话就没有了这地方…… 江风凌乱了你 灰白的头发， 你徘徊在江畔! 天可怜见， 你竟然收纳了一条珠江。 哪怕 哪怕就是几个 摞起来的集装箱! 不知道 那锈迹斑斑的 集装箱里曾经装过什么？ 现在 装进了文化 装进了理想 装进了宁静 装进了飞翔…… 箱顶就是 飘舞着白云的蓝天 门外就是 从天际滚滚而来的珠江…… 读书的人们又来了 在这里 找到了一个 灵魂栖息的地方。 谈天论地 谈经论道 谈佛论人 谈花论草 谈雅论俗 谈梦论蝶 谈到天花乱坠 论到大江激浪…… 本以为 在这个箱里， 与书相伴 与诗相伴 与笑相伴 与君相伴 就这么美丽下去…… 你却打来了 一个电话， 说他们 把集装箱拆了 把读书会拆了 把凝聚的灵魂拆了 把诗歌和笑声拆了 把你的心拆了…… 你弯下 经常僵硬的腰肢， 已无少年舞蹈时的 万种风情； 你低下 灰白苍苍的头颅， 不似讲演时的 昂首临风。 弯腰垂首 你收拾了集装箱 满地的凌乱 眼睛里 第一次 流露了无助的光…… 我在电话里 听到了你的 哽咽 我无法安慰 这巨大的悲伤 只好说， 休息一下吧 休息一下吧 等雨停了的时候 等云散了的时候 等那个 一定会来的 太阳! 于是 你在这里 又租了一处 简易的陋房。 刹那 这里就弥漫了 一片书香! 山不在高，有仙则名。 水不在深，有龙则灵。 斯是陋室，惟吾德馨。 …… …… 谈笑有鸿儒，往来无白丁…… 诗人刘禹锡， 早在唐代就为你 写好了这篇《陋室铭》。 一千余年过去 犹如昨日之声。 我不信， 偌大的广州 放不下一张读书会的书桌! 让我们重新开始吧 摇曳着恍惚的灯影 是谁围坐在案旁 濠梁的庄惠 后汉的戴凭？ 何不长身而起 看你夺席谈经……

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