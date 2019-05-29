“黑科技”点亮新物流时代

从手写地址到电子面单，从人工分拣到自动化流水线――全国24小时、全球72小时的新物流时代正在走来
从手写地址到电子面单，从人工分拣到自动化流水线——全国24小时、全球72小时的新物流时代正在走来。在昨天举办的2019全球智慧物流峰会上，快递物流领域的最新“黑科技”集体亮相。
在峰会现场，一批末端服务新尝试亮相。菜鸟驿站的AI新品种“菜鸟AI空间”前，人们只需静静站在屏幕前“刷脸”识别，包裹就能自动被送到下方的出口。从正面看，它就像个普通的快递柜，但从侧面可以看到内部的特殊构造：一个小型智能车沿轨道行驶，将左右两侧立体货架上的包裹取出，送到出口。这个“聪明”的柜子还运用AI算法，提升了储存容量，可以存放的包裹量是传统智能柜的1.6倍，它还会通过智能运行方式，自动整理碎片空间，让快递员放入更多包裹。
在快递分拣中心，包裹的自动分拣也让分拣员更省力。动力球分拣线展现了新型分拣技术。一个个圆柱形的动力球镶嵌在动力板上，通过动力球的旋转带动包裹前进，动力球还可快速改变方向，将不同的包裹送往不同的区域。“以前是用传送带，不仅速度慢，还容易磨损。”工作人员说，动力球占地面积小，分拣效率更高，一小时可以分拣5000到6000单。
无人直升机、无人车、无人驿站……从快递分拣到末端投递，无人技术正推动快递业提质升级。一架名为“小青龙”的无人机来到了现场，就在5月24日，这架无人机实现跨琼州海峡飞行，从广东湛江抵达海南海口秀英港附近，飞行32公里，用时25分钟，创下全球物流无人机飞跃大型海峡的新纪录。据悉，这是菜鸟ET物流实验室与北京通航江西直升机公司联合研制的大型无人直升机，适合在地面运力存在瓶颈的物流场景使用。
过去一年，整个中国流转的包裹数超过500亿个，比前一年增加大概100亿个，增量接近美国全年包裹流转总量。阿里巴巴集团CEO、菜鸟网络董事长张勇在畅想智慧物流前景时说：“未来的物流一定是从数字化到数智化，数智世界将是我们共同面临的时代。”
为进一步推动绿色物流发展，昨天，菜鸟联合申通、韵达、圆通、中通、百世及中华环境保护基金会、阿里巴巴公益基金会，共同发起绿色快递日，并宣布将在全国铺设5万个绿色回收箱。（海通社整编）
来源：北京日报
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217882-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。
微盟完成10.09亿元D1轮融资投资界(pedaily2012)4月20日消息，智能商业服务提供商微盟今日宣布，已经完成10.09亿元的D1轮融资，本轮融资由上海自贸区基金、国和投
数字中国是新时代我国信息化发展的新战略，是满足人民日益增长的美好生活需要的新举措，是驱动经济高质量发展的新动力
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。