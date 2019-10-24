盛世佳酿 岁月飘香

从古至今，中国文化人最突出的特质就是“先天下之忧而忧”。青衫酱，用她醇厚浓烈、激情澎湃的个性，恰如其分地表达了文化人心忧天下的家国情怀，这也正是青衫酱具有独特魅力的属性所在

青衫酱：53度家国情怀的畅想

“青衫”，自古就是读书人、文化人等知识分子的代名词。

从古至今，中国文化人最突出的特质就是“先天下之忧而忧”。青衫酱，用她醇厚浓烈、激情澎湃的个性，恰如其分地表达了文化人心忧天下的家国情怀，这也正是青衫酱具有独特魅力的属性所在。

青衫酱，取自赤水河，借茅台镇得天独厚的自然条件，端午踩曲、重阳投料、九次蒸粮、八次发酵……历经二十四节气，一千多个日夜的殷勤相守，然后摘酒入坛，静候岁月流光。

青衫酱，是文化人的专属。此次推出的20年窖藏老酒以其细腻醇厚、回味悠长的品性，堪称盛世佳酿。著名的品牌专家刘伟兵表示，“中国的酒文化，缘于一代代中国读书人的青睐和传颂，而青衫酱的定位，表达了一份对中国历代文人的致敬，也填补了中国白酒定位文化人属性的市场空白。”

“青衫初入九重城，结交尽豪英。” 期待着青衫酱在经济市场的汪洋中，能有更加亮眼的表现。

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