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广州从化：解疑旧楼装电梯 专题咨询进小区

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科技传媒网 2019-10-28 13:38

10月26日，广州市规划资源局从化分局，市场监督局，街口街道办，青云居委四个部门联合广州建仁电梯，广州晟顺电梯，广州快科电梯等公司，利用周末休息时间在从心绿色家园小区为民办实事，举办旧楼装电梯，现场解难答疑，以便更好地方便群众出行。

　　10月26日，广州市规划资源局从化分局，市场监督局，街口街道办，青云居委四个部门联合广州建仁电梯，广州晟顺电梯，广州快科电梯等公司，利用周末休息时间在从化绿色家园小区为民办实事，举办旧楼装电梯，现场解难答疑，以便更好地方便群众出行。

　　根据广州市人民政府办公文件，穗府办规[既有住宅增设电梯]文件，广州建仁电梯有限责任公司，早在8年前就对加装电梯的混凝土、框架、钢结构玻璃幕墙、等3种电梯井道的加装方式组建了自己的专业队伍，在广东省内范围内已有102例成功安装。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-218081-1.html
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