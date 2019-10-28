广州从化：解疑旧楼装电梯 专题咨询进小区

10月26日，广州市规划资源局从化分局，市场监督局，街口街道办，青云居委四个部门联合广州建仁电梯，广州晟顺电梯，广州快科电梯等公司，利用周末休息时间在从心绿色家园小区为民办实事，举办旧楼装电梯，现场解难答疑，以便更好地方便群众出行。