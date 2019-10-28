青衫酱登录“播商”，“双11”魅力绽放

2019年10月28日，高端品牌白酒青衫酱，正式登录“播商”共享直播平台，并将在“双11”期间举办特惠活动。

青衫酱，取自赤水河，借茅台镇得天独厚的自然条件，端午踩曲、重阳投料、九次蒸粮、八次发酵……历经二十四节气，一千多个日夜的殷勤相守，然后摘酒入坛，静候岁月流光。

此次推出的20年窖藏老酒以其细腻醇厚、回味悠长的品性，堪称盛世佳酿。“播商”平台负责人尧一尧先生表示，“中国的酒文化，缘于一代代中国读书人的青睐和传颂，而青衫酱的定位，表达了一份对中国历代文人的致敬，与播商平台的企业理念具有高度的共鸣！我们播商平台希望与更多优质的产品一道，共同打造出新时代的网红经济，促进实体产业的健康发展。”

“青衫初入九重城，结交尽豪英。” 我们期待着青衫酱在“播商”平台上大放异彩！





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