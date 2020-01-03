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广州高中生周秋文创新3D打印技术 引起美德日等外媒广泛关注

点评

科技传媒网 海通社传媒 叶浩文 2020-01-03 14:55

据《羊城晚报》新闻终端“羊城派”和海通网2020年1月1日报道，广州高中生周秋文日前成功研发出“剪叉升降式3D打印机”，引起美国、日本、德国、俄罗斯、马来西亚等500多家海外媒体的广泛关注。

　　据《羊城晚报》新闻终端“羊城派”和海通网2020年1月1日报道，广州高中生周秋文日前成功研发出“剪叉升降式3D打印机”，引起美国、日本、德国、俄罗斯、马来西亚等500多家海外媒体的广泛关注。

高中生大胆实践 创新3D打印技术

　　近年来，3D打印技术日渐为我们所熟悉，并悄悄改变着我们的生活，3D打印机在生物医疗、科技、军事、教育等领域也越来越常见。然而，3D打印机也存在不少缺点――“它们普遍笨重、体积大、占地多，也不便存放、转移、携带，并且内部空间利用率低……”为此，来自广州市广外附设外语学校的高三学生周秋文暗下决心，经过大半年时间的用心设计、精工制作、反复打磨，他改变了传统3D打印机的块状结构，最终研发出一款体积小、可压缩到平面状的、方便携带且不需要拆卸的“剪叉升降式3D打印机”。

　　这款3D打印机采用剪叉式升降的结构，不但在一定程度压缩了打印机的高度，在待机状态高度可以压缩在15cm甚至更小，是传统打印机高度的1/3，更可以直接放入手提箱或背包里，无需拆解，方便携带，随拿随用。周秋文介绍到，该结构主要适用于小型3D打印机，追求轻小便捷，在不改变打印范围的前提下尽可能缩小整机的体积，提高空间利用率。

　　尽管作品还不“完美”，周秋文也认为仍有可以改进的地方,但已有业内专家表示，这项结构性技术将为传统3D打印机提供新的产品研发思路，具有较高的实际应用价值，或使中国3D产业受益。据悉，周秋文已向专利部门递交了三项专利的申报，包括3D打印用设备抗震结构、激光雕刻机用放置托架以及3D打印机用升降台。

海外媒体广泛关注 点赞新生代“发明人”

　　对于这一创新成果，不少海外媒体均给予了高度关注，他们不约而同地将焦点放在这位年轻的“发明人”身上，并高度赞扬了其“勇于创新、大胆实践”的可贵精神。

美国ABC：结构精巧 一机多用

　　其中，美国广播公司旗下网站ABC-6、ABC-7刊发文章称，这种结构理论上可以将高度缩小到10cm以下，比一台手机立起来的高度还低，体积可以小到1/4。并指“该款打印机还可以换上激光雕刻头，变身激光雕刻机。”

美国福克斯：为传统3D打印给出新方向

　　美国福克斯电视台更关注该项新技术的后续发展和应用前景。该报道表示，周秋文的发明不仅大大降低传统3D打印机物流成本，而且为传统3D打印机结构给出了新的方向，提供了新的产品研发思路。

德国FirmenRresse3D打印有代表性的颠覆性技术

　　另外，德国企业资讯网FirmenRresse则将焦点放在专家的评价方面，他们引述业内专家的发言称，3D打印是以数字模型为基础，将材料逐层堆积制造出实体物品的新兴制造技术，将对传统的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合产生深刻影响，是制造业有代表性的颠覆性技术。

俄罗斯cont.ws：该项技术已递交专利申报

　　俄罗斯著名新闻网站cont.ws将不少的篇幅用在其发明专利上，文章称，周秋文花费了两年时间，研发出了这款“剪叉升降式3d打印机”，并已向专利部门递交了三项专利申报：包括3D打印用设备抗震结构；激光雕刻机用放置托架以及用于3D打印机升降台。

日本GOO：方便携带、无需拆卸的3D打印机

　　作为日本最大门户网站之一，GOO显然不会错过对这一创新成果的报道，GOO报道表示，这个结构最大的吸引点就是体积小，传统的3d打印机是块状的，而这种结构可以压缩到平面状，方便携带而且不需要拆卸。不过报道里面也指出了该成果的一些缺点，文章指出“由于设计和做工不足，与设想的压缩程度还有一定距离，但与相同的打印面积和功能相比，体积也缩小了一半。”

　　不难看出，随着年轻一代的持续投入，3D打印技术的未来形态也将更加清晰地呈现在我们面前。接下来，周秋文同学希望该结构技术能让中国3D打印产业受益，早日发挥实际作用，进一步方便人们的生活。周秋文表示，他将继续改进这项技术，在学校带领下进行不断探索。


本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-218185-1.html
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(责任编辑：夏喧)
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