对啦教育洪文壁谈“双减”与自主、高效学习

12月15日，广东对啦教育科技有限公司(以下简称：对啦教育)创始人洪文壁，接受广东经济科教频道《创新广东》栏目专访。在访谈中，洪文壁就“双减”政策指导下，有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担，如何通过“对啦”Ai错题笔，切实帮助学生自主、高效学习，提高学习积极性，提升学习成绩，与广东电视台记者进行了深度对话。

洪文壁，2004年华南师范大学师范专业毕业，中学一级教师，校长任职资格，从事教育事业17年。长期工作在学校教学一线和管理一线，曾任中小学副校长、校长等职务，曾任上市K12教育集团办公室主任、招生总监等职务。对教育改革方向和教育智能化、信息化有深入的思考，立志运用先进的教育科技和保持满腔的教育热情，致力于教育智能化事业的探索与开拓。

记者：洪老师您好，您是如何从一个老师“变身”成为一个科技产品的创新者，投入研发“对啦”Ai错题笔，并投身这个产品推广工作?

洪文壁：错题本是被名校、名师和学霸都广泛认可的，能够提高学习效率、提升学习质量、夯实学习基础、创造优秀成绩的重要学习方法。但是手动抄写整理一道题就要10多分钟，学生从早忙到晚，根本就没有时间整理错题。

如何解决这一痛点呢?三年前，我们整合了智能机器人、光学扫描、教育软件、打印硬件、数据库以及各学科带头人等多方面的资源，开始研发可以帮助学生快速记录错题，具备即时打印和云端存储的一种辅助设备。

第一代产品出来以后，我们最先在教师的子女中开始试用，发现小孩记录错题的时间相对减少，并能养成良好应用“错题本”的习惯，部分参与试用的学生考试成绩明显提高。

第二代产品相对成熟，我们开始集中对平行班级进行对比实验，实验班级的学生是参与主体，班主任辅助引导学生正确使用错题本、掌握科学的学法。参与错题笔实验的班级，综合成绩名列前茅，大部分学生的学习积极性明显提高。

历经多年研发与投入，全方位整合学生科学学法指导、学生错题笔及易印宝智能硬件设备、智能错题云平台等成果，我们最新推出学生错题智能科技整体解决方案――“对啦”Ai错题笔。

记者：洪老师，您是否能具体介绍一下“对啦”Ai错题笔的产品优势?

洪文壁：“对啦”Ai错题笔用于辅助学生轻松高效整理和使用错题本，并以此引导学生对科学学习方法的运用，实现学习成绩的进步以及学习状态的提升。产品适用小学、初中、高中全学段的全部学科。

“对啦”Ai错题笔无须网络、无须手机，轻松实时整理纸质错题本。错题笔和易印宝通过蓝牙连接，实现高效的错题采集及实时打印，满足无网络环境使用，让学生轻松实时整理纸质错题本。

“对啦”Ai错题笔云端存储、分科匹配，动态整理生成电子错题本。错题笔连接WiFi后，可将错题上传学生云端账户，实现错题的长期存储，并实现学生错题数据的数字化，动态整理生成电子错题本。

“对啦”Ai错题笔人性设计、贴近用户，满足各类学习场景的使用。便携设计，满足学生随身携带和随地使用需求;超长待机，满足寄宿学校学生的长时间使用需求。

记者：洪老师，就“对啦”Ai错题笔未来的市场规划与项目推广，您做一个简单的介绍。

洪文壁：目前，教育市场以智能硬件为载体的，多是功能定位为辅助学校管理，能切入到教与学的核心环节、实现对教与学环节的科技赋能的很少。

“对啦”Ai错题笔切入到学生“学”的核心环节，以科学的学法研究为指导，以学生实际的学习行为和学习场景为落脚点，实现为现代学生高效学习赋能。通过对学生“学”的环节有效切入，Ai错题笔项目将进一步实现对教师“教”的环节进行赋能。

“对啦”Ai错题笔市场推广非常迅速，很有可能成为教育智能市场的下一个“聚焦点”。

只有深入到教育中才会明白，教育方法首先要解决孩子的学习痛点，然后是让老师和家长参与其中。“对啦”Ai错题笔就是这样的一个工具，通过高效的错题学习法，减轻孩子学习负担并有效提升成绩，帮助孩子建立自信。

未来，对啦教育将牵手全国各地合作伙伴，进一步推进和落实错题本教研课题成果，建构学法培训课程，推动学子培养良好的学习习惯、掌握科学的学习方法，助力千万学子使用“对啦”Ai错题笔，进入成绩进步和升学的有效通道。

据了解，广东对啦教育科技有限公司成立于2014年，是一家致力于教育实践的智能化理论研究，以及教育智能装备研发、生产、销售为一体的教育科技类公司。

对啦教育秉承“让科技为学子高效赋能”的使命，遵循科学的教育规律、运用先进的教育科技和保持满腔的教育热情，为K12阶段的莘莘学子提供高效、智能化的教育产品，致力于教育智能化事业的探索与开拓。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-218732-1.html

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