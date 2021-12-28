粤港澳大湾区“数字经济应用中心”在深圳落地

12月28日，经欧亚科学院（中国）粤港澳大湾区科技创新基地算力经济研究院批准，“数字经济应用中心”在深圳揭牌成立。

据悉，国际欧亚科学院是由世界各国著名科学家、技术专家、文化活动家组成的科学团体。经当时的国家科委批准，国家事业单位管理局注册，1995年在北京成立了国际欧亚科学院中国科学中心。中国科学中心共有院士二百多名，大部分都是中国科学院和中国工程院的院士。2019年，根据粤港澳大湾区科技创新战略发展的需要，相继成立了“欧亚科学院（中国）云计算中心”、“大湾区科技创新基地”、“全球博士创新共同体”和“算力经济研究院”。

近年来，深圳市在数字经济应用方面以数字产业化和产业数字化为主线，加快打造数字经济创新发展试验区，取得了显著成效。深圳市数字经济核心产业增加值总量和比重都位居全国第一。近三年以来，深圳成为全国区块链电子发票首个试点城市；深圳宝安体育中心停车场接入区块链电子发票，实现真正意义的“无人值守停车运维”；深圳地铁乘车码及部分深港出租车同时上线区块链电子发票，为深圳市民出行带来便捷的电子发票服务体验等。深圳加快了财税数字化新基建的步伐，链接监管侧与交易双边，解决合规与监管难题，实现为产业交易数字化赋能。

据了解，深圳在数字经济应用方面，加快推动出台数字经济产业促进条例、人工智能产业促进条例、智能网联汽车管理条例，营造最好的数字环境。重点打造宽带网络通信、半导体与集成电路、超高清视频显示、智能终端、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车、软件与信息服务、数字创意等数字经济产业集群，研究制订产业集群行动计划和配套资金政策。制定了《工业互联网创新发展三年行动计划及相关配套政策》，培育壮大工业互联网平台，拓展工业互联网融合创新应用，推动制造业数字化转型和高质量发展。

“数字经济应用中心”的成立，将立足深圳市、辐射大湾区，针对数字经济应用的方向，为深圳创建国家创新型城市的目标，围绕经济社会发展和科技创新总体布局、科技产业等工作重点，发挥自身自然科学、工程技术、人文社科交叉融合和国际化的优势，为深圳发展规划和品牌提升提供相应的成果、人才和思想等高端服务。总揽大湾区的主要经济社会领域，提升关键技术与优势产业，整合创新资源，畅通交流通道，强化金融支持，扩展服务平台，推动企业链改。 数字经济应用中心主任徐志强说：在新冠肺炎疫情肆虐全球的当下，数字经济产业再次展现出强大活力。以“数字经济应用中心”的成立为契机，借助互联网、大数据、人工智能等数字技术，与现代生产制造、商务金融、文化消费、教育健康、流通出行、企业链改等深度融合，全面推动数字经济健康发展，为保障人民群众生活和生产运转作出积极贡献。

在“数字经济应用中心”揭牌仪式的同时，还举办了“中国（深圳）数字经济健康发展论坛”。论坛嘉宾从数字经济健康发展的背景意义、资源配置、产业应用、服务水平等多角度进行了阐述和剖析。欧亚科学院（中国）云计算中心常务副主任左朝胜、中宣部对外新闻局退休干部 詹安玲、大湾区科技创新基地秘书长王祥明、算力经济研究院执行院长白瑞、算力经济研究院常务副院长陈虹升、全球华人联合总商会执行主席方振龙、中国民营科技企业家协会元宇宙专委会秘书长吴高斌、中国通信工业协会区块链专委会执行秘书长窦俊、中国通信工业协会区块链专委会副秘书长王秀琴、世界数字经济论坛顾问张 涛以及深圳市科技经济促进会会长戴铧、数字经济应用中心主任徐志强、常务副主任曹勤、副主任王根茂等参加了论坛和揭牌仪式。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-218738-1.html

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