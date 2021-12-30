鸿运2021年“双美双养”数据化管理系统发布会举行

日前，鸿运2021年“双美双养”数据化管理系统发布会暨年终答谢会在泉州举行。

2021年，鸿运企业完成了从商学院的建立，到吸引国际性上市公司MLS木林森空净项目赋能，获得“南山奖”殊荣，再到鸿熙妍医疗门诊龙岩区、建阳区、永安区的开业，再生医学细胞中心泉州落户，硕果累累。

在发布会上，企业董事总经理何燕对品牌集群招商路演活动，发布了“双美双养”数据化管理系统。该系统是将康养普及化、医养规范化、生活美容医疗化、医疗美容生活化；让康养和医养、生美和医美通过不同的方式进行系统经营和管理。

在过去的一年里，鸿运企业注重承担的社会责任和回馈社会，获得多方共赢。除此之外，公司还帮助员工搭建就业平台，实现自我价值和成长。

针对2022年鸿运企业年度经营计划，从战略环境、经营计划、组织架构、帮助客户提练核心的价值主张、设计有效的商业模式等方面进行了详细的阐述，让合作伙伴、加盟店更清晰鸿运的发展目标。并从以下几个方面赋能：

一是人才、教育赋能：华象教育商学院福建分院授牌仪式，代表鸿运企业又有了新的提升。鸿运企业多年来一直重视企业教育和人才培养，商学院为各位创业者提供经营系统，打造企业家组织力；为管理者提升管理能力，为基础员工提高服务力所建设，不断孵化经营型、管理型、业务型、服务型、技术型人才，满足客户与消费者需求。

二是智能穿戴品项赋能：MLS木林森旗下健康品牌---“森态疗”立足于对全球健康辅助科技产业趋势的把握和深刻的消费者洞察，提供专业产品+科学理论+贴心服务的全维健康体验，通过打造森态疗健康生态科技，有利于实现人类全维健康管理，并提供全场景健康生活解决方案。凭借木林森健康科技在科技创新研发方面的积淀，以及推动行业可持续发展所做出的突出贡献，森态疗“空气氧吧”“美立方-健康空气卫士”荣获 2021 年科技创新产品大奖“南山奖”，木林森健康科技也获得钟南山院士颁发的“卓越贡献奖”。

三是平台搭建赋能：鸿熙妍医院管理有限公司的成立，成功将生活美容医疗化、医疗美容生活化，为渠道加盟店搭建合规合法化的经营平台，为消费者提供安全、有效、便捷、保障性的消费和服务。

四是再生医养赋能：贵阳泛特尔干细胞主要以采集、储存、制备、回输为一体的综合细胞库。目前做干细胞转化资源库与福建鸿运共同搭建以城市为中心细胞组织中心的展厅，推动细胞生物技术研究和医疗健康事业的发展。

五是养生普及化生活方式：打造现代化健康养生方式，成立城市现代养生馆，为不同消费群体提供不同季节、不同年龄段的养生意识教育和个性化服务。

未来10年，鸿运企业将一如既往将传播健康、传播美的使命进行到底，继续在行业发挥积极推动作用。 （李 杰）





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