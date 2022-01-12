肺癌恶性胸腔积液有了中医药克星

――十年攻关，重庆大学附属肿瘤医院中医团队首创全球肺癌恶性胸腔积液集中医整合干预技术;已10余万患者受益



日前，中国民族医药协会发布2021年中国民族医药协会科学技术奖名单发布，重庆大学附属肿瘤医院作为完成单位，中医肿瘤治疗中心主任王维作为第一完成人申报的项目“中医药治疗肺癌恶性胸腔积液关键技术研究与应用”荣获科学技术奖一等奖。

中国民族医药协会科学技术奖是经国家科学技术部、国家科学技术奖励办公室批准设立，奖励在各民族医药科学技术活动中做出突出贡献的个人与组织，旨在调动各民族医药科学技术工作者的积极性和创造性，促进我国民族医药科学技术的发展。





肺癌是全球发病率、死亡率最高的恶性肿瘤。据悉，肺癌患者恶性胸腔积液的发病率为25%～52%，是晚期肺癌患者常见的并发症之一。恶性胸腔积液会引起患者胸闷、胸痛、咳嗽、呼吸困难等症状，严重影响患者的生活质量，甚至危及患者生命，为充分发挥中医药特色，解决这一临床难题，重庆大学附属肿瘤医院中医肿瘤治疗中心王维主任带领团队历经10年攻关，创立了“中医药治疗肺癌恶性胸腔积液关键技术”，创新性地提出以辨证汤药内服为基础，中药外敷和艾灸技术相结合的中医综合治疗方案治疗肺癌恶性胸腔积液的模式，在国内外率先提出集预防、诊疗、康复于一体的中医药防治肺癌恶性胸腔积液全程管理整合模式。建立了以“辨证汤药内服+中药外敷+艾灸”相结合的整合治疗体系，研制了攻癌利水散等10余种特色中医技术，目前，该项目系列成果已累计服务患者10余万人次，极大地提高了患者的生活质量，有效延长了患者的生存时间。

王维主任及团队

该项技术得到了多位国内中西医结合肿瘤学专家的高度评价，评审专家团队一致认为本项目“设计严谨，方法科学，实施规范，疗效显著，在国内外率先建立了肺癌恶性胸腔积液集预防、诊治、康复为一体的中医整合干预技术，形成了肺癌恶性胸腔积液全程管理整合模式并推广应用，为推动我国恶性肿瘤中医防治工作作出了较大贡献。”

王维主任门诊

为深入基层建立中医药治疗肺癌胸腔积液体系，实现网络单位同质化服务，该项目成果未来将通过指南、培训班、远程多学科交叉会议等途径面向全国推广，借助“一网一链”肿瘤防治体系，成立“西南中西医整合协同创新肿瘤专科联盟”，目前该技术已在区域内70家医疗单位推广运用，逐步实现专科联盟成员单位规范化、同质化治疗，有效提高了西南地区肺癌恶性胸腔积液的中西医结合治疗水平，阶段性实现了区域发展均一化，为西南地区恶性肿瘤防治工作做出了突出贡献。

王维事迹简介

王维 重庆大学附属肿瘤医院中医肿瘤治疗中心主任，博士后指导老师，硕士生导师，国家中医药管理局中医药传承与创新“百千万”人才工程青年岐黄学者，重庆市中医药专家学术经验继承工作指导老师，重庆英才・创新领军人才。

国家区域中医(肿瘤)诊疗中心培育单位负责人，国家级重点专科负责人，党支部书记，金世元国医大师弟子及传承工作室(重庆)负责人，全国名老中医药专家传承工作室负责人，全国老中医药专家学术经验继承人，重庆市中医药专家学术经验继承工作指导老师，中国妇女十二大代表，全国巾帼建功标兵，重庆英才创新领军人才，重庆市青年联合会第五届委员会常务委员，重庆市三八红旗手，国家级中医药继续教育项目及多项市级继续教育项目负责人，国家卫计委“中央补助地方健康素养促进行动项目”优秀巡讲专家。

王维在肿瘤病人的中医辨证论治、个体化治疗方面有较丰富的临床经验，坚持“人瘤共存、扶正固本”的学术观点。在国内创新性提出了中医“六位一体”肿瘤全程管理整合模式，即将中医辨证施药、中医辨证施膳、中医经络养生、中医五行音乐、中医心理疏导及中医运动指导六种传统疗法互相结合进行综合地、系统地、持续地有效干预，包含未病先防、既病防变、瘥后防复，贯穿在肿瘤发生发展的各个环节，以达到使肿瘤患者舒适无痛地接受全程的预防、治疗与康复，最大限度地恢复身体和心理健康，提高生存质量，延长生存期。

重庆大学附属肿瘤医院

重庆大学附属肿瘤医院、重庆市肿瘤研究所、重庆市肿瘤医院、重庆市癌症中心是集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的国家三级甲等肿瘤专科医院。是国际抗癌联盟(UICC)成员单位，国家癌症区域医疗中心委市共建单位，国家区域中医肿瘤诊疗中心建设单位，国家疑难病症诊治能力提升工程建设单位;是国家肿瘤药物临床试验机构、国家肿瘤质量控制中心专家单位、国家肿瘤临床医学研究中心核心单位。

医院创建于1943年，坐落在歌乐山麓，嘉陵江畔。现有国家临床重点专科2个、省级重点学科4个、省级临床重点专科10个、省级临床诊疗中心3个。医院在岗职工2309人，其中高级专业技术人员224人，中组部国家海外高层次人才2人，国家卫生健康突出贡献中青年专家1人，享受国务院特殊津贴专家11人，国家重点研发计划首席科学家1人。





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