金隆金行：签约一汽红旗轿车采购 携手两家山东农商银行

连日来，2022年金隆金行黄金集团迎来开门红，好事连连。一是与中国第一汽车集团旗下红旗轿车签约采购协议；二是山东垦利农村商业银行、东营农商银行正式签署合作协议；三是金隆金行山东省东营市垦利区金店正式开业。

连日来，2022年金隆金行黄金集团迎来开门红，好事连连。一是与中国第一汽车集团旗下红旗轿车签约采购协议；二是山东垦利农村商业银行、东营农商银行正式签署合作协议；三是金隆金行山东省东营市垦利区金店正式开业。

金隆金行与一汽签约红旗轿车采购

1月17日，金隆金行黄金集团与中国第一汽车集团旗下红旗轿车采购签约仪式在京隆重举行。

中国一汽作为大型央企，肩负着国产品牌轿车尽快“走出国门”的历史使命，助力国家形象升级。本次协议的签署，确定了金隆金行与一汽的战略采购合作关系，也充分体现了金隆金行客户对红旗轿车品牌和品质的认可和信赖。金隆金行和一汽一道将以此为契机树立中国制造的标签，全面提升红旗品牌在全球的品牌影响力，彰显国车风范。

一直以来，中国一汽在营销渠道上都在不断的探索，以强大的品牌形象、卓越的产品品质和专业的服务赢得了各类客户的信任。随着渠道建设的深入，与大客户合作发展已经成为中国一汽不可或缺的模式。多年来，中国一汽持续推动区域经济的发展，在各地建造产业基地，提升地区经济发展，践行社会责任，打造了一条完整的汽车生态产业链，为城市提供高品质的出行服务。红旗已经成为了商务人士出行的首选。

金隆金行携手两家山东农商银行

1月18日，金隆金行黄金集团又分别与山东垦利农村商业银行、东营农商银行正式签署合作协议。此次合作，各方将本着互惠互利，优势互补的原则，立足于黄金市场，在多方面开展合作，共同探索更多符合持续创新发展的道路，旨在更好推动当地经济发展。

近年来，山东垦利农商银行深入贯彻落实省联社党委“123456”总体工作思路，将学党史、悟思想、办实事、开新局要求落到实处，践行“大挎包”精神，为“三农”、个体工商户、小微企业和城镇居民家庭提供更加便捷、高效和低成本的金融服务。垦利农商银行将金融助力乡村振兴向更深层延伸，深化推进“整村授信”，实施客户经理驻点办公，变坐门等客为主动获客，把“阵地战”转为“运动战”；坚持“错时”营销，利用下班时间进村入户，访民意、送民需，将普惠金融政策送至千家万户；建立金融服务“绿色通道”，行动不便的特殊群体提供上门服务。

东营农商银行为进一步加大残损人民币兑换回收力度，提高社会公众爱护人民币意识，让老百姓能够开开心心用上“整洁钱”、“放心钱”，东营农商银行结合工作实际，多措并举做好残损币兑换，切实履行社会责任，受到广大市民一致欢迎和好评。

金隆金行东营垦利区金店开门迎客

1月18日，历时数月的精心筹备，金隆金行山东省东营市垦利区金店正式开门迎客。东营垦利金店的投入运营标志着集团将进一步加速布局全国的脚步，为东营市民再添一处新的黄金选购打卡地。

多年来，金隆金行始终以满足消费者的情感诉求为出发点，致力于做中华文化的传承人与传播者，也正是基于这一要义，金隆金行在专注设计和品质的同时，坚持将文化贯穿于整个黄金产品的设计当中。

目前，隆金金行第二个五年规划正在进入实施阶段，将始终秉承“追求对社会的贡献，致力于产业的创新发展，敢为人先，持续为客户创造最大价值”为核心价值观。隆金金行立足于多元化的创新发展模式，依靠文化与科技双赋能，打造更高品质的产品，加速金店建设，为中国黄金产业发展助力添彩。

金隆金行作为一家以黄金为支柱的品牌，成立仅两年多时间，在黄金市场上就打出了名声，成为黄金行业的一匹“黑马”。据数据显示，2021年，金隆金行收购了通化恒邦矿业有限公司铜金矿、毛家店金矿等多个矿产资源，实现了企业发展腾飞的同时，向外界展露了中国黄金企业的雄厚实力。





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