新华网报道：中国有机谷：实现农业与文化融合

位于东莞市厚街镇湾际智能制造中心的中国有机谷全国运营中心，宽敞整洁明亮，井然有序。今年，文东有机谷（中国）有限公司的全国运营中心在大农业、大文化、大健康等方面动作频频，正迎来一个令人澎湃的“发展爆发期”，实现了有机农业与大文化融合。

2022年1月 26日，新华网、新华网客户端报道：《中国有机谷：实现农业与文化融合 为乡村振兴开辟全新空间》。

位于东莞市厚街镇湾际智能制造中心的中国有机谷全国运营中心，宽敞整洁明亮，井然有序。今年，文东有机谷（中国）有限公司的全国运营中心在大农业、大文化、大健康等方面动作频频，正迎来一个令人澎湃的“发展爆发期”，实现了有机农业与大文化融合。

去年以来，受多种因素影响，各地经济下行压力巨大，但作为传统的工业重镇，厚街的发展却呈现另一番景象，谁也没有想到，全镇经济实现复苏回暖。这个从湖北省襄阳市南漳县为核心区的“中国有机谷”在厚街镇建成了具有规模的“中国有机谷全国运营中心”，为南方会展重镇增添了新的生机。春节前夕，记者来到这个具有家具工业和会展重镇美誉的厚街镇，在康乐街中国有机谷全国运营中心，感受这里的欣欣向荣。

据介绍，去年下半年以来，中国有机谷SYJ大文化版块在深圳文化交易所文版通平台成功上拍；中国有机谷非物质文化遗产博物馆（广东）、农耕文化艺术馆、井冈山苷查基地、沙田基地建成；“中国有机谷SYJ开仓庆典”隆重举行； 与航天农业、清远邮政银行、亨通资本、壹号创业投资、百家国际智能生态农场等达成全面合作。 让大湾区全国运营中心集合了大农业、大健康、大文化等完整闭环的一系列产业链，成为整个广东，乃至全国的领军企业。

据相关资料显示，“中国有机谷”位于湖北 省，以襄阳市南漳县为核心区，以保康、谷城、老河口为辐射区 ，跨地一万平方公里。依托襄阳市生态资源、交通区位、特色产业和人文古蕴，按照有机农业生产方式和现代农业经营管理模式，集精品生产、精深加工、科技创新、休闲旅游、美丽乡村和生态保护为一体的有机农业富集区。

文东有机谷（中国）有限公司董事长郭文东表示，从2007年到襄阳，以自有资金在那里种植有机农业，经过十多年辛勤发展，从土地流转到种子繁育，从有机种植到有机养殖，终于创立了一整套中国现代农业发展新模式和有机全产业链。目前，中国有机谷形成“9+1闭合产业链”，制定了有机大米及其他有机农作物国家标准,获得多项发明专利。在大湾区打造首个农业博物馆，通过声电光等视听艺术，呈现中国农耕文化的鲜活色彩，科普农业知识。未来，中国有机谷文化博物馆预计布局全国31个省市自治区，形成以广东文化博物馆为核心，辐射全国，囊括全国历史文化遗产的庞大文化聚合体，向全国人民展现中国文化物质遗产独一无二的魅力，让人们在欣赏文物之余，了解文物背后的故事，以及中华民族五千多年的灿烂文化。

提起在粤港澳大湾区的厚街镇建设中国有机谷全国运营中心和农耕文化博物馆的初衷，郭文东说，人类文明发轫于农耕社会，农村文化是传统文化的家园。在现代社会，农村文化依然是与城市文化并存的一种文化，许多城里人生活在都市却处处以农村为归依，有所谓“乡土中国”的情怀。因此，农村从来不缺少文化创意的元素和基础，所以，把中国有机谷全国运营中心和农耕文化博物馆建在这里，相得益彰。

原中国农业大学党委副书记唐运新接受采访时说，农业是提供支撑国民经济建设与发展的基础产业，是第一产业。推进农村一二三产业融合发展，是我国当前深化农业供给侧结构性改革、推动乡村产业振兴的重要抓手，是促进农民持续增收、决胜全面建成小康社会的有效途径。当世界经济步入创意经济时代，“文化创意+”农业融合发展成为伴随消费需求升级发展起来的新型现代农业发展方式，是文化与现代农业相结合的产物。

中科院云计算中心传统文化大数据联合实验室主任蒋安祥对记者表示：中国有机谷实现了有机农业与大文化融合，是以人的智慧为创意源泉，以文化创意为核心，赋予农业发展以崭新的思维和理念。也是“文化创意+”农业构筑多层次全景产业链的具体实践。中国有机谷通过创意把文化艺术活动、艺术品数字化、艺术品资产化和农业技术、农耕活动、传统文化、农业电商、退伍军人就业、示范基地建设以及市场需求有机结合起来，形成彼此良性互动的产业价值体系，为乡村振兴开辟全新的空间，并实现价值最大化。





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