专家论道：文化投资正当时 国潮复兴更强劲

成长在互联网时代的青少年和儿童，通过一根网线就能与世界相连。知识的传播不再局限于文字和图片，音频、视频、动漫等多媒体形式的信息载体成为更受欢迎的形式

主持人：著名主持人 郎永淳

嘉 宾：欧亚科学院中国科学中心常务副主席 张景安

北京大学国家文化产业创新与发展研究基地副主任 陈少峰

原国家质检总局总检验师、华夏文化促进会会长 项玉章

欧亚科学院中国云计算中心优秀传统文化研究院院长 蒋安祥

中国基金秘书长 朱起良

主持人郎永淳：欧亚科学院中国云计算中心优秀传统文化研究院 近日在东莞松山湖中科院云计算中心成立。中华优秀传统文化是华夏民族的血脉和精神家园，其传承事关文化自信的建立、文化安全的维护和国家软实力的增强，研究中华优秀传统文化的影视化呈现与再构，对我们建设社会主义文化强国和实现中华民族的伟大复兴具有重要意义。

该研究院的成立承载了优秀传统文化的传播与弘扬的历史重任，在这个过程中，为了获得多方力量对文化产业推动，欧亚科学院中国云计算中心优秀传统文化研究院与中科院优秀传统文化大数据联合实验室成立了“优秀传统文化创业投资基金”，秉承推动优秀传统文化产业化的理念；将会把中国经典神话、优秀传统文化系统地进行影视化呈现，并向全球华人讲好中华优秀传统文化做出新的贡献。为此，我们邀请了多位国内著名专家和学者组成本次虚拟圆桌会议，共同探讨优秀传统文化的国潮复兴和产业投资趋势。

欧亚科学院中国科学中心常务副主席 张景安

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展是实现中华民族伟大复兴的现实需要，一定要尊重文化发展规律。

对中华优秀传统文化的创新，是在坚持辩证唯物主义和历史唯物主义基础上的古为今用、守正创新，是对中华优秀传统文化内涵的传承和扬弃。创新性转化，就是优秀传统文化“活化”的过程，重新赋予其使用场景和文化意义，以及新的时代内涵，让优秀传统文化重新融入现代生活。

中华民族五千年的文化传承是新时代“以文化人”的支撑。传统文化、革命文化与先进文化是我国公民教育的三大资源。革命文化与先进文化中的很大一部分，更是源自于传统文化，因此，传统文化是我国国民教育的基石，是不同时代社会文明发展的源泉。中华优秀传统文化既是中华民族的宝贵财富，是民族的历史遗产，同时也是当今世界珍稀的文化财富。正是有了传统文化的强大支撑，才能够架设起新时代人才培育的特色框架，使人才既具备现代文化素养，又具备传统文化底蕴。

当下，我们正处于全新的数字时代，整个社会正在发生广泛而深刻的“数字变革”，信息技术应用于各个领域，文化产业界面临着前所未有的机遇和挑战。希望欧亚科学院中国云计算中心优秀传统文化研究院的成立能够为提升我国文化软实力和增强文化自信贡献一份力量。

北京大学国家文化产业创新与发展研究基地副主任 陈少峰

我作为文化产业的研究者，近年来专注于老字号、博物馆、经典传说等优秀传统文化的传承和发展。无论是《经典西游》《牛郎织女》《嫦娥奔月》《天仙配》等经典剧目影视产业化；还是山海经中《十二传承兽》动漫产业化，这些传承文化遗产要“活化”，国外给出的两种成功方式就是教育和消费，前者让儿童拥有传承的基因，后者让文化遗产进入普罗大众的生活方式。

而教育和消费能够吸引人的方式，莫过于通过故事化和场景化让人进入文化遗产并体验它，成为生活的一部分。如福冈博物馆故事化和场景化的创新就很有代表性。在这里，展区每隔一段距离呈现展品后就会放一段动画片，用小故事讲述展品的历史背景，吸引着许多人的兴趣。在日本不断升温的动漫场景地旅游、动漫美食餐厅打卡则用场景化，加强人们的体验感，大受欢迎。

《经典西游》《牛郎织女》《嫦娥奔月》《天仙配》《十二传承兽》这些民间传说不光做成电影、电视、动漫节目，还可以做成展览馆是的场景，既可以做主题研学，也可以设置专区和体验性空间，赋予它们更丰富的内容和戏剧化表达方式，也会更加吸引让投资者。

原国家质检总局总检验师、华夏文化促进会会长 项玉章

文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。文化是民族的血脉，是人民的精神家园，是国家强盛的重要支撑。

文化是软实力，对社会经济发展具有不可忽视和不容低估的巨大作用。在后工业社会时代，随着服务、文化消费的日益壮大，国际间的竞争越来越体现为以文化为背景的综合国力竞争。加强文化建设可以提升我国综合国力和国际地位，提高我国竞争优势和文化吸引力。

璀璨的华夏文明如指路航灯，在文化强国、文化兴国的今天格外闪耀。中华优秀传统文化给予现代人以文化自信。传统文化处处蕴含精华，是教育人、培养人、塑造人的难得资源，为我国社会在不同时期的发展培养着一代又一代的优秀人才，作出了不可替代的贡献。中华民族的传统文化博大精深，曾数度鼎盛辉煌，既有秦皇汉武的文治武功，唐宗宋祖的盛世风华，更有康乾盛世和诸子百家。

中华文化涵盖哲学、社会、治国、生态、教育等多方面异彩纷呈的灿烂文化，也包含历经磨难、重振雄风的励志文化、救国文化，这些自豪的、深刻的、沉重的民族回忆，形成了经久不衰的中华文化，持续不断地为现代人输送文化自信，使新时代的人才站在中华文明史的方位上，得到历史文化的熏陶，形成依靠自我努力拼搏，实现中华民族伟大复兴的理想志愿。继而以文化的核心优势，凝聚磅礴之力，形成人才强国的定力和信心。

繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力。欧亚科学院中国云计算中心优秀传统文化研究院以文化为先导、以促进我国影视产业和动漫融合发展为己任，着力促进中华优秀传统文化传承和发展，难能可贵。

欧亚科学院中国云计算中心优秀传统文化研究院院长 蒋安祥

从根本上来说，IP热的形成离不开国家的相关政策和政府的扶持。文化部颁布的《文化部关于“十三五”时期文化发展改革规划》，提出要“加快发展动漫、游戏、创意设计、网络文化等新型文化业态，支持原创动漫创作生产和宣传推广，培育民族动漫创意和品牌”，此项规划的颁布切实表明了国家对动漫产业扶持态度。

近日成立的优秀传统文化创业投资基金，是贯彻落实党中央、国务院加快文化产业振兴发展规划的必然要求；是适应社会主义市场经济和文化产业发展规律的积极探索；是带动社会资本投入文化产业领域，推动构建完善的文化产业投融资机制的重要手段。中国文化产业当中传统文化项目的健康发展，对于全面实施国家文化发展战略、提升文化软实力、切实维护国家文化安全、加快转变文化发展方式、推动文化产业又快又好发展，将产生重大而积极的意义。

欧亚科学院中国云计算中心优秀传统文化研究院以身作则，把行业发展同文化复兴结合，把产业进步与国家进步联结。在经典文化IP的改编中，运用影视语言转述传统文化的魅力，以影视为载体，以传统文化为主体，记载历史人文资料，为观众创作出更多弘扬中华文化，激发民族自豪感的精品。这样将为整个行业注入提质增效的新活力，在建设文化强国，促进文化产业经济，助力文化出海等方面发挥作用，为实现“文化复兴”的建设总目标贡献力量。

中国基金秘书长 朱起良

这是一个伟大的时代，这是一个创业的时代，这是一个投资的时代，这是一个文化复兴的时代。要实现中华民族的伟大复兴，肯定少不了文化的复兴。我们希望借助文化界、娱乐界、企业界和投资界的力量，一起来推动中国优秀传统文化的发展。我们相信，欧亚科学院中国云计算中心优秀传统文化研究院成立的“优秀传统文化创业投资基金”，我们会继续加大在传统文化影视化、动漫化这方面的投资，愿大家一起汇聚力量，让中国的文化变成中国的软实力。

文化产业投资要重多领域发展，不仅要涉及文化产业内容制作方面的投资，同时也要涉及到文娱产业的相关产业链投资，如硬件投资、技术服务类的公司投资等;还要发挥国有大型的传媒集团优势，根据市场环境进行投资、根据市场导向制定投资战略;我们要投资有发展潜力的公司，注重企业或投资领域长远发展，不仅要分析其发展现状，更要分析未来前景。

我们站在一个面向未来的大门口，由于互联网技术、移动互联网技术以及数字技术、大数据、人工智能、VR/AR等技术，对内容生产、文化传播产生了特别重大的甚至是颠覆性的改变，加速了明星IP的形成，放大了价值变现，从而形成了技术引爆文化的重构商业价值现象。我们要投资于科技引爆文化的重构商业价值项目、投资中国文化新发展模式、投资互联网+传统文化、投资文化匠心的精品、投资正能量。中国文化产业的基点已经来临，未来即将引爆，欢迎大家加入“优秀传统文化创业投资基金”。

优秀传统文化研究院即将推出的《天仙配》《牛郎织女》《嫦娥奔月》《十二传承兽》《琉璃盏》等优质项目涌现，技术水平和IP产业化产品的开发也恰恰说明跨界创新蕴藏着巨大可能性，这是文化行业未来的希望所在。

“资本+科技”赋能，一定能够助推文化产业向数字时代升级。培养高素质文化产业人才是提升中国文化创意产业的根本，艺术类的教育培训将是未来长期看好的方向;同时，在人工智能和大数据加持下的内容产业也将为文化投资带来更多机会。





主持人郎永淳：通过以上专家学者的言论可以看出，中华优秀传统文化在中华民族的传承中无处不在，润物无声，成为无数中华儿女的人生指南和行为规范。古人说:“学而不思则罔，思而不学则殆”“言必信，行必果”“言行相顾，慎终犹始”。弘扬优秀传统文化，践行核心价值观，除了要学习，更要践行。要从小事做起，从自身做起，从现在做起，见微、见实、见行。可以说，躬身践行，化于无形，利在社会，功在千秋。

成长在互联网时代的青少年和儿童，通过一根网线就能与世界相连。知识的传播不再局限于文字和图片，音频、视频、动漫等多媒体形式的信息载体成为更受欢迎的形式。互联网时代，让人们从传统文化中汲取正能量，践行社会主义核心价值观，形式和载体都发生了变化，给我们提出了新的课题，带来了新的挑战。欧亚科学院中国云计算中心优秀传统文化研究院的成立和推出的系列成果，无疑是对优秀传统文化传承和研究的一种实践和探索。

这便是组织这次虚拟圆桌会的核心目的之一。





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