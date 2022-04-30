ÕÐÉÌÊÇ¸öÏµÍ³¹¤³Ì

¿Æ¼¼´«Ã½Íø 2022-04-30 19:31
½üÈÕ£¬ÉîÛÚÊÐ³ÇÊÐ²úÒµ·¢Õ¹¼¯ÍÅ£¨ÒÔÏÂ¼ò³Æ¡°Éî²ú·¢¼¯ÍÅ¡±£©¶ÊÂ³¤ÁõÄþ²©Ê¿×«Ð´µÄ¡¶Ç³ÂÛÐÂ³Ç/ÐÂÇø/Æ¬Çø²úÒµ·¢Õ¹µÄ¡°×óÓÒÊÖ¡±¹¤³Ì¡·Ò»ÎÄ£¬ÔÚÐÐÒµÄÚÒýÆð¹ã·º¹Ø×¢¡£
Ç³ÂÛÐÂ³Ç/ÐÂÇø/Æ¬Çø²úÒµ·¢Õ¹µÄ¡°×óÓÒÊÖ¡±¹¤³Ì(ÉÏÆª)Ö®Ò»£º
¡¡¡¡½üÈÕ£¬ÉîÛÚÊÐ³ÇÊÐ²úÒµ·¢Õ¹¼¯ÍÅ£¨ÒÔÏÂ¼ò³Æ¡°Éî²ú·¢¼¯ÍÅ¡±£©¶ÊÂ³¤ÁõÄþ²©Ê¿×«Ð´µÄ¡¶Ç³ÂÛÐÂ³Ç/ÐÂÇø/Æ¬Çø²úÒµ·¢Õ¹µÄ¡°×óÓÒÊÖ¡±¹¤³Ì¡·Ò»ÎÄ£¬ÔÚÐÐÒµÄÚÒýÆð¹ã·º¹Ø×¢¡£
¡¡¡¡ÁõÄþÔÚ½ÓÊÜ¼ÇÕß²É·ÃÊ±£¬ÐÎÏóµØ°Ñ³ÇÊÐ²úÒµ·¢Õ¹µÄÕÐÉÌÒý×Ê³ÆÖ®Îª¡°×óÊÖ¹¤³Ì¡±£¬°ÑÍÆ¶¯¿Æ¼¼´´ÐÂ£¬³ÆÖ®Îª¡°ÓÒÊÖ¹¤³Ì¡±¡£Öð²½½¨Á¢ºÍÍêÉÆ³ÇÊÐµÄ¿Æ¼¼´´ÐÂÌåÏµ£¬ÌáÉýÕÐÉÌÒý×ÊµÄµµ´ÎºÍÄÜ¼¶£¬´Ó¶øÍÆ¶¯²úÒµµÄ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹¡£½¨Á¢×óÊÖºÍÓÒÊÖ¡°Á½ÊÖ×¥¡¢Á½ÊÖ¶¼ÒªÓ²£¡¡±µÄÐÍ¬·¢Õ¹Ä£Ê½¡£
¡¡¡¡Ê×ÏÈ£¬´ÓµÚÒ»ÐÔÔÀí³ö·¢£¬ÕÐÉÌÆäÊµÖ»ÊÇÕû¸öÏµÍ³ÖÐµÄ±íÏó£¬Ò²ÊÇÒµÎñÁ´µÄºó¶Ë»·½Ú¡£´ÓÕû¸öÒµÎñÁ´Ìõ¿´£¬ÕÐÉÌÒµÎñ¹ØÁªµÄÈ«¹ý³Ì°üÀ¨ÁË£ºÕ½ÂÔ¹æ»®¡¢²úÒµ¹æ»®¡¢¿Õ¼ä¹æ»®¡¢¿ª·¢²ßÂÔ¡¢ÔØÌå¶¨Î»¡¢²ÆÎñ²âËã¡¢×Ê½ð°²ÅÅ¡¢²úÒµ½ðÈÚ¡¢Õþ²ßÉè¼Æ¡¢³ÇÊÐÓªÏúµÈ£¬È»ºó²ÅÊÇÕÐÉÌºÍÔËÓª¡£»ùÒòËÜÔìºÃÁË£¬ÕÐÉÌ×ÔÈ»Ò²±äµÃÈÝÒ×¡£ÁõÄþÒ»Ö±¼á³ÖÈÏÎª£¬ÕÐÉÌÊÇ¸ö¸´ÔÓµÄÏµÍ³¹¤³Ì£¬ÕÐÉÌ²»ÄÜ¾ÍÊÂÂÛÊÂ£¬ÐèÒª¿Í¹Û¡¢È«Ãæ¡¢ÏµÍ³¡¢×ÛºÏµØ¿ªÕ¹Ïà¹Ø¹¤×÷¡£
¡¡¡¡ÕÐÉÌµÄ±¾ÖÊÊÇÓªÏú£¬ÓªÏúµÄ±¾ÖÊÊÇ²úÆ·£¬ÓªÏúµÄ¹Ø¼üÊÇ¡°ÐÅÈÎ¡±£¬ÐÅÈÎµÄ»ù´¡ÊÇ¡°±³Êé¡±£¬²úÆ·µÄ±¾ÖÊÊÇ¿Í»§£¬¿Í»§µÄ±¾ÖÊÊÇ¡°Í´µã¡±¡£ÕÐÉÌ¹¤×÷ÊÇÒ»»·Ì×Ò»»·£¬ÐèÒªÕû¸ö×éÖ¯ºÍÒµÎñ°å¿éµÄ¸ß¶ÈÐÍ¬¡£ÕÐÉÌµÄµÚÒ»ÐÔÔÀíÊÇ²úÆ·¡£²úÒµ·¢Õ¹Ðè×ñÑÊÐ³¡¿Í¹Û¹æÂÉ£¬ÐèÒª´Ó¼ÛÖµµÄ½Ç¶È£¬´ÓÊÐ³¡¾¼ÃÑ§ºÍÊÐ³¡ÓªÏúÑ§£¬¸ß¶È¹Ø×¢¡°²úÆ·¡±ÌåÏµµÄ´òÔì¡£Òò´Ë£¬×öºÃÕÐÉÌ£¬ÐèÒªÏòÉÏÓÎÊáÀíÇ°ÖÃ¹¤×÷¡£
¡¡¡¡´ÓÐÂ³Ç/ÐÂÇø/Æ¬Çø¿ª·¢Õû¸öÒµÎñÁ´Ìõ¿´£¬ÕÐÉÌÖ»ÊÇÒµÎñÁ´µÄºó¶Ë»·½Ú£¬¶¥²ãÉè¼ÆÊÇÕÐÉÌµÄÇ°ÖÃ¹¤×÷£¬Ò²ÊÇ»ùµ×¹¤³Ì¡£Æ¬ÇøµÄ¶¥²ãÉè¼Æ°üÀ¨ÁË¸÷Àà²ß»®¡¢¹æ»®ºÍÉè¼Æ£¬ÒÔÃ÷È··¢Õ¹Ä¿±ê¡¢²úÒµÄÚÈÝ¡¢ÊµÊ©Â·¾¶¡¢³ÇÊÐÐÎÌ¬ÒÔ¼°¿ª·¢½¨ÉèµÄºÏ×÷Ä£Ê½µÈ¡£
¡¡¡¡Êµ¼ÊÉÏ£¬²úÒµ¹æ»®Ä³ÖÖ³Ì¶ÈÉÏ¿ÉÒÔËµÊÇ¿Õ¼ä¹æ»®µÄÉÏÎ»¹æ»®£¬²úÒµ»ù´¡¡¢²úÒµÄ¿±ê¡¢²úÒµÄÜÁ¦¡¢²úÒµ·½Ïò¡¢²úÒµÕþ²ß¡¢²úÒµÏ¸·Ö¡¢²úÒµÒµÌ¬ÒÔ¼°²úÒµÂ·¾¶µÈ½«Ö±½ÓÓ°Ïì¿Õ¼ä¹æ»®ºÍ¿ª·¢½¨ÉèµÄÖ÷Ìâ¶¨Î»¡¢¹¦ÄÜ¹¹³É¡¢¿Õ¼ä²¼¾Ö¡¢¹æÄ£ÌåÁ¿¡¢½»Í¨Á÷À‰¡¢ÊúÏòÉè¼Æ¡¢ÔØÌåÀàÐÍ¼°Åä±È¡¢ÉÌ×¡ÅäÌ×¡¢²úÒµÅäÌ×ÒÔ¼°¿ª·¢½¨ÉèÊ±ÐòµÈ¡£Òò´Ë£¬ÒÔ²úÒµ·¢Õ¹Ö÷µ¼µÄÐÂ³Ç/ÐÂÇø/Æ¬Çø¿ª·¢£¬¿Õ¼ä¹æ»®×îÖØÒªµÄÊÇÒª·´Ó³²úÒµÔÚ¿Õ¼äÉÏµÄÂäÎ»¡£ÕâÒ²ÊÇÎªÊ²Ã´Éî²ú·¢¼¯ÍÅÒªÌá³öIOD£¨²úÒµ/´´ÐÂµ¼ÏòµÄ¿ª·¢Ä£Ê½£©µÄ¸ù±¾ÔÒò¡£
IODÄÚºÊ¾ÒâÍ¼
¡¡¡¡Æä´Î£¬ÓÉÓÚÏÖÊµÖÐ¸÷Àà²ß»®/¹æ»®Í¨³£ÊÇ·Ö¿ªÕÐÍ¶±ê£¬¼ÓÉÏÒµÎñµÄ×¨ÒµÖªÊ¶Ïà²î½Ï´ó£¬µ¼ÖÂÕ½¹æ¡¢²ú¹æµÈÊµÊ©ÍÅ¶ÓºÍ¿Õ¼ä¹æ»®µÄÍÅ¶ÓÒÔ¼°Ðû´«ÍÆ¹ãÍÅ¶Ó¶¼²»Í¬¡£ÔÚÃ»ÓÐÐÍ¬»úÖÆµÄÇé¿öÏÂ£¬¸÷·½¾³£Ã»ÓÐÍê³ÉÉÏÏÂÓÎµÄ¼¼Êõ½»µ×£¬×îÖÕÍùÍùµ¼ÖÂ¸÷Ïî¹æ»®Ç°ºóÍÑ½ÚÉõÖÁ±Ë´ËÃ¬¶ÜµÄÇé¿ö·¢Éú¡£
¡¡¡¡ÁõÄþ×Ü½á·ÖÎöÁË¶àÖÖÐÎÊ½µÄÒµÎñÁ÷³Ì£¬µÃ³ö½â¾öÉÏÊöÎÊÌâµÄÁ½¸ö¹Ø¼üµã£ºÒ»ÊÇÒýÈë¡°²ß»®/¹æ»®Ç£Í··½¡±£¬ Õâ¸ö½ÇÉ«Ðë¾ß±¸×ÛºÏÐÔ×¨ÒµÖªÊ¶£¬ÎÞÐè²Î¼ÓÈÎºÎ×¨Ïî¹¤×÷£¬µ«ÐèÒª´ú±í¼×·½£¬³Ðµ£ÀàËÆÓÚ¹ËÎÊµÄ½ÇÉ«£¬Í³³ïÐµ÷¸÷×¨ÒµÌõÀ‰£»¶þÊÇ¡°¼¼Êõ½»µ×·½¡±£¬Õâ¸ö½ÇÉ«¸ºÔð´ú±íÒµÖ÷£¬ÔÚ¸÷×¨ÒµÒµÎñ¿ªÕ¹Ç°£¬¶Ô¸÷×¨ÒµÌõÀ‰½øÐÐ³ä·ÖµÄ¼¼Êõ½»µ×¡£³ýÁËÉÏÊö¹æ»®Íâ£¬¶¥²ãÉè¼ÆÖÐ»¹½¨Òé¿ªÕ¹¿ª·¢²ßÂÔ¡¢²ÆÎñ·ÖÎö¡¢×Ê½ð×éºÏÒÔ¼°ºÏ×÷Ä£Ê½µÈ·½ÃæµÄ·ÖÎöÑÐ¾¿ºÍ²ß»®¹¤×÷¡£
¡¡¡¡ÆäÈý£¬Õ½ÂÔË¼¿¼ÊÇ¶¥²ãÉè¼ÆµÄÖØÒª×é³É£¬ÐÂ³Ç/ÐÂÇø/Æ¬ÇøµÄ·¢Õ¹Õ½ÂÔ¿ÉÒÔ´ÓÊ±¿Õ¹Û¡¢¾ºÕù¹ÛºÍÏµÍ³¹Û¡°Èý¹Û¡±À´ÃèÊö¡£
¡¡¡¡Ê±¿Õ¹Û°üÀ¨£ºÊ±¼ä¹Û£¬¼´´ÓÀúÊ··¢Õ¹µÄÓ¡¼£¶´²ìÏÖÔÚ£¬ÒÔÎ´À´Ç÷ÊÆµÄÑÛ¹âÉóÊÓµ±Ç°£»¿Õ¼ä¹ÛÔò°üÀ¨ÖÜ±ß³ÇÊÐ¡¢¾ººÏ¹ØÏµ¡¢ÇøÎ»Ìõ¼þ¡¢·¢Õ¹ÖáÀ‰¡¢×ÊÔ´·Ö²¼¡¢¿Õ¼ä×éÍÅµÈ£»
¡¡¡¡¾ºÕù¹Û°üÀ¨£º1¡¢¶Ô±êºÍ¶ÔÊÖ¡£¶Ô±êÀàÍ¬µãÖÆ¶¨·¢Õ¹²ßÂÔÒÔ¼°È¦¶¨¾ºÕù¶ÔÊÖÑ°ÕÒÕ½»ú£»2¡¢×¨Ò»»¯ºÍ²îÒì»¯¡£×¨Ò»»¯ÊÇÖ¸²»ÇóÈ«Ãæ¾ºÕù£¬µ«ÇóÔÚÄ³¸ö²úÒµ»·½ÚÊµÏÖµ¥µãÍ»ÆÆ¡£¸ù¾Ý×ÔÉíµÄ×ÛºÏÌØÖÊ£¬´Ó¡°¿Í»§¡±µÄÍ´µã³ö·¢£¬ÔÚÄ³¸ö·½ÃæÐÎ³É×Ô¼ºµÄ¶ÀÌØÖ®´¦£¬²¢ÓÉ´Ë×÷ÎªÔµã£¬Öð²½À©´ó²úÒµÉÏÏÂÓÎ£¬ÔÙÄ±Çó²úÒµÁ´µÄ²¹Á´¡£
¡¡¡¡ÏµÍ³¹ÛÔò°üÀ¨ÁË¡°×ÊÔ´ºÍÒªËØ¡±ÒÔ¼°¡°·¢Õ¹ºÍÖ§³Å¡±Á½¸ö·½Ãæ£¬Ç°Õß°üÀ¨ÁË²úÒµÏµÍ³ºÍ×ÊÔ´ÏµÍ³£¬ºóÕßÔò°üÀ¨¹æÄ£À©´ó£¨Á¿£©ºÍ²úÒµÌáÉý£¨ÖÊ£©ËùÐèÒªµÄÓÐ¹ØÖ§³ÅÌõ¼þ¡£
¡¡¡¡²úÒµ·¢Õ¹Õ½ÂÔÀàÐÍÊ¾ÒâÍ¼
¡¡¡¡×ÛÉÏËùÊö£¬ÕÐÉÌÇ°ÖÃ¹¤×÷µÄÍêÕûÐÔ¼°ÕýÈ·ÐÔ¾ö¶¨ÁËÕÐÉÌµÄÐ§ÂÊ¡¢ÖÊÁ¿ÉõÖÁ³É°Ü¡£ÖÁÓÚºóÆÚµÄÖØµã¹¤×÷½øÕ¹ºÍÏÂÒ»²½¹¤×÷´ëÊ©£¬ºóÐø±¨µÀ£¬¾´Çë¹Ø×¢£¡
¡¾¸½¡¿ÉîÛÚÊÐ³ÇÊÐ²úÒµ·¢Õ¹¼¯ÍÅ¼ò½é
¡¡¡¡ÉîÛÚÊÐ³ÇÊÐ²úÒµ·¢Õ¹¼¯ÍÅÒµÎñ¾Û½¹ÓÚ£ºÐÂ³Ç/ÐÂÇø/Æ¬Çø¿ª·¢½¨Éè¡¢´«Í³¿ª·¢Çø/¹¤ÒµÇø¸ÄÔìÉý¼¶¡¢¿Æ¼¼²úÒµÔ°Çø½¨ÉèÔËÓªÒÔ¼°Ïç´åÕñÐË£¬ÎªÇøÓò¾¼Ã·¢Õ¹Ìá¹©ÁË¡°²úÒµ»ùµ×-²úÒµÆ½Ì¨-²úÒµÉúÌ¬¡±µÄÈ«¹ý³Ì½â¾ö·½°¸£¬ÐÎ³ÉÁË¡°¼¼ÊõÖ§³Ö+¿ª·¢½¨Éè+²úÒµÔËÓª+Êý×Ö»¯+Í¶×Ê/½ðÈÚ+X¡±µÄ¶ÀÌØÒµÎñÄ£Ê½¡£¾ß±¸ÐÂ³Ç/ÐÂÇø/Æ¬Çø/Ô°ÇøµÄ¶¥²ãÉè¼Æ¡¢²ß»®¹æ»®¡¢¿ª·¢½¨Éè¡¢²úÒµÆ½Ì¨¡¢³ÇÊÐÓªÏú¡¢²úÒµÔËÓªµÈÈ«¹ý³ÌÈ«ÒµÎñÁ´µÄ×¨Òµ·þÎñÄÜÁ¦£¬³ÁµíÁË´óÁ¿×¨ÒµÖªÊ¶£¬ÒÑÍ¨¹ýÖÚ¶àÏîÄ¿»ýÀÛÁË´óÁ¿µÄÊµÕ½¾Ñé£¬ÐÎ³É¶à¸ö´´ÐÂÐÔµÄ¶À¼Ò°æÈ¨£»»ýÀÛÁË¿Æ¼¼ÆóÒµ¡¢ÑÐ·¢»ú¹¹¡¢²úÒµ»ù½ð¡¢¿Æ¼¼·þÎñÒÔ¼°ÉÌÐ»áµÈ´óÁ¿ºÏ×÷×ÊÔ´¡£
¡¡¡¡ÉîÛÚÊÐ³ÇÊÐ²úÒµ·¢Õ¹¼¯ÍÅ¶ÊÂ³¤ÁõÄþ²©Ê¿£¬×÷ÎªºÓº£´óÑ§²©Ê¿ÒÔ¼°Çå»ª´óÑ§¡¢Ïã¸Û¿Æ¼¼´óÑ§Á½Õ¾²©Ê¿ºó£¬ÔøÊÇºÓº£´óÑ§½ÌÊÚ¡¢²©Ê¿Éúµ¼Ê¦£¬ÔøÎª½ËÕÊ¡×îÄêÇáµÄ½ÌÊÚºÍÈ«¹ú×îÄêÇáµÄ²©Ê¿Éúµ¼Ê¦£¬ÔøÔÚ¶«Ý¸ÊÐ»¢ÃÅ¸Û¿ª·¢Çø¡¢ËÉÉ½ºþ¹ú¼Ò¸ßÐÂÇøÒÔ¼°ÊÐ¿Æ¼¼¾Ö/ÖªÊ¶²úÈ¨¾Öµ£ÈÎÖ÷ÒªÁìµ¼Ö°Îñ£¬Ò²Ôøµ£ÈÎÖÐ¿ÆÔºÔÆ¼ÆËãÖÐÐÄ³£Îñ¸±Ö÷ÈÎ¡£ÁõÄþ²©Ê¿Ò²ÔøÊÇ±Ì¹ðÔ°¼¯ÍÅ¸±×Ü²Ã¼æ±Ì¹ðÔ°¿Æ¼¼²úÒµÑÐ¾¿ÔºÔº³¤¡¢²ú³ÇÈÚºÏÖÐÐÄ×Ü¾ÀíÒÔ¼°¿Æ¼¼²úÒµ·¢Õ¹¼¯ÍÅ×Ü¾Àí¡£
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-218785-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
ÔçÔÚ½ñÄê4ÔÂ·Ý£¬ÔÚÄ¾ÁÖÉ2018Äê¶ÈÒµ¼¨ÍøÉÏËµÃ÷»áÉÏ£¬Ãæ¶ÔÍ¶×ÊÕßµÄ¼âÈñÎÊÌâ£¬Ä¾ÁÖÉ¶ÊÂ³¤ËïÇå»ÀÖ±½ÓÕýÃæ¸Õ£¬ºÀÑÔ½ñÄêÓªÊÕ¾ÍÄÜ¹ý200ÒÚÔª¡£
Êî¼ÙÆÚ¼ä£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡ÀÊËÐÐ»áÖ÷°ì£¬¹ãÖÝ¹ãµçÒÕÊõÖÐÐÄºÍ¸÷µØÊÐÏà¹Ø»ú¹¹ÁªºÏ³Ð°ìµÄ¡°ËÐ¶ÁºìÉ«¾µä£¬´«³ÐÖÐ»ªÎÄÃ÷¡±ÎªÖ÷ÌâµÄÊ×½ì¹ã¶«Ê¡ÀÊËÐ´óÈü·Ö±ðÔÚÈ«Ê¡¸÷µØÊÐÈç»ðÈçÝ±¾ÙÐÐ¡£
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£