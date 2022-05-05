马安武受聘“算力经济研究院”高级顾问

近日，欧亚科学院（中国）大湾区科技创新基地算力经济研究院（下称，算力经济研究院）在欧亚科学院中国云计算中心举办聘任仪式，正式聘请马安武担任该院高级顾问。 聘任仪式上，白瑞院长向马安武顾问颁发了聘书。据白瑞介绍，当前算力经济研究院处在发展机遇

近日，欧亚科学院（中国）大湾区科技创新基地算力经济研究院（下称，算力经济研究院）在欧亚科学院中国云计算中心举办聘任仪式，正式聘请马安武担任该院高级顾问。

聘任仪式上，白瑞院长向马安武顾问颁发了聘书。据白瑞介绍，当前算力经济研究院处在发展机遇期，规模不断扩大，影响不断提升，迫切希望得到高层次专家的指导，以实现更高水平的提速发展和跨越突破。马安武系西部数字经济研究院的数字经济研究员，通过创新基地智库的大数据筛选、分析匹配，担任算力经济研究院高级顾问，充分发挥数字经济专家的智力优势，为算力经济研究院建设发展、成果转化及引智引才方面提出真知灼见。

马安武接受聘任后表示，非常看好算力经济研究院，也非常高兴加盟。今后将充分利用这一难得平台，尽最大努力把自己的研究成果及工作经验分享给大家，并围绕数字经济人才培养、科学研究、团队建设及算力经济科学新产品研发、产业培育等提供更多的科技咨询和服务，为算力经济研究院的数字经济研究与发展作出应有的贡献。

同时马安武还表示，要以“立足数字经济 服务区域发展”为宗旨，依托粤港澳大湾区科技创新基地算力经济研究院，以互联网经济学理论为基础，以算力应用为手段，通过云计算、大数据分析处理、研究数字经济促进中国内地经济及社会发展的有效方法和举措，更好地助推陕西及西部地区追赶超越。

马安武，男，汉族，1964年10月出生，陕西旬阳人，1985年7月参加工作，无党派。历任安康市（汉滨区）政府驻常熟办事处副主任、汉滨区工商联副会长、汉滨区工商联主席、总商会会长，在担任工商联主席期间，汉滨区工商联荣获全国先进单位。2017年3月任汉滨区政协副主席，主要分管电子商务、互联网产业、数字经济方面工作。2021年1月，被西安邮电大学西部数字经济研究院聘为数字经济研究员，对电商数字经济发有深度的见解和研究。

马安武出任算力经济院高级顾问，对于引进高端智力助推发展，提升科技创新和科研成果转化水平，促进大湾区与西部区域协同发展有着积极的意义。





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