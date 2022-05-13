李元博为旅游商报北迁题词“文化强陕 商旅报国”

5月12日上午，旅游商报新址揭牌仪式在西安市未央区农资大厦举行。陕西旅商传媒集团董事长、旅游商报负责人杜哲致辞，三秦都市报社长高敬毅代表来宾致贺词。

杜哲致辞

原陕西省新闻出版广电局副局长任中南，与陕西省传播学会会长赵锦荣，陕西省报业协会副秘书长成繁军、副秘书长李冠军，共同为旅游商报社新址揭牌并讲话。

揭牌仪式

任中南指出，《旅游商报》是经国家新闻出版署批准的一份面向全国发行的文化旅游类商务报刊，1992年创刊，国内统一刊号CN61-0067。旅游商报立足陕西30年，为全国文旅产业的发展做出了贡献，希望旅游商报始终坚持正确的政治方向和舆论导向，保持文化旅游类商务报刊鲜明的特色，紧扣时代脉搏、弘扬时代精神，锻造一支政治强、业务精、纪律严、作风正的新闻队伍，要有“北迁精神”，秉持旅游改变人们生活的观念，小报纸要开创大天地，持续增强旅游商报的影响力。

任中南讲话

陕西科技报社社长张西洪、陕西工人报总编辑郝振宇、阳光报社副社长赵裙、文化艺术报社副社长李娜、杨凌示范区文联秘书长李俊辉、西安利君制药有限公司董事长陈西功等领导和来宾出席仪式并参加座谈会。大家一致认为：旅游业是一个绿色产业、潜力巨大，旅游商报应在疫情期锤炼队伍、科学谋划，从而厚积薄发、绽放新时代。

陕西省新闻工作者协会名誉主席尹维祖、陕西省报业协会、中共宝鸡市委宣传部、中共宝鸡市委网信办、中华传媒在线、西安市旅游协会、宝鸡市传媒协会、宝鸡市旅游协会等行业领导和单位发来贺信。

李元博题词

生态环保、少儿教育电影《爷爷的牛背梁》高级顾问、中国书协会员、《书法美学解析》大著作者、陕西省公安厅原新闻发言人李元博先生，专门为旅游商报“北迁”题词《文化强陕 商旅报国》。(李伟伟 成媛媛）

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