粤港澳大湾区总裁私董汇系列活动 在科技创新基地举办

5月11日，欧亚科学院中国粤港澳大湾区科技创新基地，在松山湖欧亚科学院中国云计算中心基地会议室，举办粤港澳大湾区总裁私董汇系列活动。欧亚科学院中国粤港澳大湾区科技创新基地秘书长王祥明、粤港澳大湾区科技创新基地副秘书长兼算力经济研究院执行院长白瑞出席活动并讲话，由北大校友会集团资本化架构设计师汪牧青教授主持活动仪式。

据了解，本次活动有广东省云计算标准委员会第二届换届推介会暨1898未名小栈基金组建合作发布、低碳经济与绿色金融资源专场对接会三项主题内容。

本次活动邀请了莞深北大校友会负责人、原深圳市人民政府办公室领导肖惠萍、北京大学东莞光电研究院副院长童玉珍、东莞理工学院教育学院肖鹏博士、东莞理工学院教育集团总裁吴运建博士、东莞市投资促进会秘书长余剑伟、广东华兴银行八部业务总监刘伟玲、盈科律师事务所王福燕等领导参加活动。

参加本次活动的还有国经安集团主席刘海林、咏翔供应链管理（东莞）有限公司董事长刘永明、天津威特洁劳务服务有限公司董事长刘泽文、东莞市建达膳食管理有限公司董事长唐建斌、深圳市赫兹通讯投融总经理李莉和部分优秀企业代表参加活动。

活动中，科技创新基地秘书长王祥明，向到达活动现场的领导、集团高管和企业代表汇报了创新基地工作开展情况。自2019年创新基地建立以来，积极深入实施创新驱动发展战略，紧紧把握粤港澳大湾区建设发展机遇，全面推进国家创新型城市建设，积极构建“源头创新、技术创新、成果转化、企业培育”的区域创新体系，科技创新取得显著成效。并表示，今后会积极主动牵头组织科创主题活动，持续开拓渠道、整合资源为大湾区科创企业精准服务。

粤港澳大湾区科技创新基地副秘书长兼算力经济研究院执行院长白瑞，传达广东省市场监督管理局粤市监标准〔2022〕64号文件精神，并就广东省云计算标准委员会第二届换届筹备工作和组建方案做详细介绍：充分发挥好专业标准化技术委员会的作用对激发市场活力,加快转变政府职能等意义重大。尤其是传统制造型企业如何突破原有发展瓶颈转变为创新创造型企业，迈向新的征程，规范化管理是企业发展的必由之路。

白瑞讲话中提到：“三流的企业做产品，二流的企业做品牌，一流的企业做标准”。做标准的企业是行业的标竿，搭建省级标准化技术委员会将在专项领域内占据绝对的领先优势，企业可通过提高技术门槛，提高标准来限制其他企业的准入，消弱对手，抢占食物链顶端，进而提高经济效益、社会效益、品牌效应，在品牌影响力提升和稳健发展中产生积极作用。

之后，针对“1898未名小栈基金组建合作发布”和“低碳经济与绿色金融资源专场对接会”在1898未名小栈基金和天创投资分别针对现有投资项目进行案例分析后，由香港股权交易中心挂牌（挂牌代码：62160HK）公司――咏翔供应链管理（东莞）有限公司的总经理麦同玮现场路演。

记者了解，该公司生产的“空汽豆腐”，就是只用空气+水+非转基因黄豆做的豆腐，采用了腐竹成形的原理，不加石膏、不加盐卤、不加内酯、不加消泡剂、不加防腐剂，不用色素，不用酶制剂，不用色素调料，不用吊白块，不掺米粉，不 掺面粉，经过电离子专利设备，直接制造出来的豆腐，真正意义上的不含任何食品添加剂的豆腐。

活动当天的午餐，由“空汽豆腐”发明人王小聪率公司高管亲自陪同参会人员品尝“豆腐宴”，人人都赞不绝口，竖起了大拇指。广东华兴银行、1898未名小栈基金、赫兹通讯投融、天创投资经过现场活动论证后都表示对该公司有投资意向。

活动最后，莞深北大校友会负责人、本次活动组织者肖惠萍女士作总结性讲话。她表示，虽然今几年国家对大湾区科技发展支持力度很大，但是在当前大环境影响下，部分企业目前所处的发展阶段投融资的需求，以及个性化服务的渠道、信息还很闭塞，严重影响企业发展。因此，她依然老当益壮，为投融资双边企业搭桥铺路，为大湾区科技发展发挥余热。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-218800-1.html

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