周训荣执行秘书长受邀拜访福耀玻璃曹德旺董事长

日前，中国关心下一代校园健康组委会执行秘书长周训荣，受邀在福州市拜访了福耀玻璃工业集团股份有限公司创始人曹德旺董事长。 在拜访过程中，相互交流高科技，独角兽企业等项目，周训荣执行秘书长详细介绍了中华家园组委会的筹建宗旨和关爱下一代基金会的情

日前，中国关心下一代校园健康组委会执行秘书长周训荣，受邀在福州市拜访了福耀玻璃工业集团股份有限公司创始人曹德旺董事长。

在拜访过程中，相互交流高科技，独角兽企业等项目，周训荣执行秘书长详细介绍了中华家园组委会的筹建宗旨和关爱下一代基金会的情况。

曹德旺董事长是福耀玻璃集团创始人，目前是中国第一、世界第二大汽车玻璃供应商。从1983年第一次捐款至今，曹德旺累计个人捐款超过160余亿元，认为财施不过是“小善”。2009年5月，曹德旺登顶企业界奥斯卡之称的“安永全球企业家大奖”，是首位华人获得者。2014年12月，首部自传性著作《心若菩提》正式出版。福耀公司生产的汽车玻璃占中国汽车玻璃70% 市场份额的同时，还成功挺进国际汽车玻璃配套市场，在竞争激烈的国际市场占据了一席之地。成为宾利、奔驰、宝马、路虎、奥迪等豪华品牌重要的全球配套供应商，同步研发设计，是世界第二大汽车玻璃厂商。在美国、德国、俄罗斯设有工厂。

多年来，福耀坚持每年投入巨额研发费用。福耀玻璃的部分高新技术产品代表当今世界上最高的制造水平，并拥有独立的知识产权。作为一名杰出企业家的同时，曹德旺也用自己的方式回报社会。从1983年第一次捐款，再到去年的新冠疫情他在媒体面前呼吁大家支援武汉，带头捐款1.4亿，前不久又一口气向福建省、湖北省和贵州省捐款14亿，支援三省的扶贫、救灾、教育等，曹德旺累计个人捐款超过160余亿元。

周训荣给曹德旺介绍说，中华家园组委会宗旨是你的企业你的家园你代言，中华家园是中华民族儿女齐代言。具体表现在海外华人爱国心、两岸一家亲、商会心连心等系列活动。目的是统一思想，统一战略，统一体制，复兴大业，实现中国梦！





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