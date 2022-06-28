重磅政策赋能，生态环保产业将迎来新机遇

由于受疫情等因素影响，全球经济低迷、我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。为缓解困难，前不久国务院印发了《扎实稳住经济一揽子政策措施》（以下简称为《措施》），《措施》提出六个方面33项具体政策措施，其中有五个方面7项措施与生态环保产

由于受疫情等因素影响，全球经济低迷、我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。为缓解困难，前不久国务院印发了《扎实稳住经济一揽子政策措施》（以下简称为《措施》），《措施》提出六个方面33项具体政策措施，其中有五个方面7项措施与生态环保产业直接相关。



特别是近日国家税务总局发布《支持绿色发展税费优惠政策指引》，从支持环境保护、促进节能环保、鼓励资源综合利用、推动低碳产业发展四个方面，实施了56项支持绿色发展的税费优惠政策。

与此同时，中国环境保护产业协会日前借全国节能宣传周和全国低碳日，发布了《加快推进生态环保产业高质量发展 深入打好污染防治攻坚战 全力支撑碳达峰碳中和工作行动纲要（2021-2030年）》(下称《行动纲要》)倡导全行业为实现“双碳”目标而付诸行动。

在国家政策激励和双碳目标约束下，生态环保产业将迎来利好。北京理工大学能源与环境政策研究中心教授王科接受中国经济时报记者采访时表示，环保税减免、资源综合利用税收优惠、绿色税收、可再生能源消纳和绿证交易、减污降碳协同增效等相关政策，有助于激励钢铁、水泥、有色等传统行业加速向绿色低碳领域转型。有助于能源生产企业在生物质能源综合利用相关领域拓展业务，加大技术投入和商业模式创新开发。更有助于激励消费者更广泛的接受低碳生活和绿色消费理念，促进空气污染相对严重和经济相对发达地区新能源汽车对传统燃油汽车的替代，利好新能源汽车、新材料、动力电池、信息技术等行业企业发展。同时，也有助于传统发电行业加速产业转型，有助于光伏、风电等可再生能源发电装备制造行业持续加大技术研发和运营模式创新投入，以及综合能源服务行业在企业节能改造和能源管理、低碳和零碳产业园区建设和运营等方面的业务持续稳定增长。

实现“双碳”目标是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，需要全行业付诸行动。这对从事新能源开发和生态环保企业而言是机遇也是挑战。正因为看到未来发展的光明前景，去年以来环保产业收并购风起云涌。实力雄厚且从事清洁能源、硅基材料、环境保护等业务的清电集团日前并购了一家上市公司河北先河环保科技股份有限公司。

对于并购先河环保的初衷，清电科技集团有限公司实控人、总经理张菊军接受科技新闻记者采访时表示，我们是为了协同“双碳”战略目标的实现。作为生产环保材料的能源企业，我们自己生产出来的产品到底能否达到低碳环保的效果，是需要机构去检测的。而河北先河环保科技股份有限公司是从事环境监测、大数据服务、综合治理的行业龙头企业，这与我们的“双碳”战略目标和产业布局高度契合，我们生产出来的产品可以直接在自己的企业作检测，一边做碳中和，一边去检测碳中和果效，上下游产业形成一个闭环，既有助于提高我们的研发能力，又利于先河环保发展得更好，还有利于助力国家实现“双碳”或“零碳”目标。

在张菊军看来，新能源和生态环保产业进行整合，相互赋能，是未来发展一个新趋势。同时，光优发电等清洁能源以及生态环保产业前景一片光明。首先是国家“双碳”目标的约束，这几年国家环保督查力度非常大。其次是生产企业环保达标意识在增强，环保投入在加大。

事实上，受疫情等因素影响，在经济下行压力加大的情况下，环保企业生产经营遇到很大困难。一些企业逆势而上并购的现实意义何在？

王科认为，企业逆势而上的意义在于，增强企业的环境社会责任担当，助力美丽中国建设和“双碳”目标达成，同时有助于倒逼企业加速低碳技术创新和绿色转型，加速高污染高排放产品的淘汰和转移，拓宽绿色低碳产品开发和减污降碳服务发展，深度涉入综合能源服务领域，满足多元化的能源生产和消费需求，带动能源互联网、储能、智慧电网等技术的研发和深度融合，形成新的利润增长点。（春霞）





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