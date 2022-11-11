广东百易信息公司一项技术通过国家科技成果评价

万灵汉字全息感应预测系统达到国内 先进 水平 11月10日，中国高科技产业化研究会在线上组织召开由广东百易信息技术有限公司申请评价的“万灵汉字全息感应预测系统”科学技术成果评价会。广东百易信息技术有限公司董事长率领项目团队参加了评价会。该项目创新

万灵汉字全息感应预测系统达到国内先进水平

11月10日，中国高科技产业化研究会在线上组织召开由广东百易信息技术有限公司申请评价的“万灵汉字全息感应预测系统”科学技术成果评价会。广东百易信息技术有限公司董事长率领项目团队参加了评价会。该项目创新技术获得评审专家团队的一致肯定，顺利通过科学术成果评价，达到国内先进水平。

此次评价会由原科技部火炬中心书记/高级工程师张序国、国家计算机网络与信息安全管理中心教授常霞、中国科学院软件中心研究员张向阳、中国电信北方公司教授周鸣、北京大学信息技术创新研究院教授张宁、工信部运行司高级经济师邵春光、中国高科技产业化研究会科技成果转化协作李浩等专家组成评价委员会，对该项科技成果进行评价。张序国主持了本次评价会，张向阳任评价委员会主任，张宁担任评价委员会副主任。

期间，评价委员会听取了项目完成单位的技术总结报告，对评价资料进行了审查，经严格质询和充分讨论形成了评价意见。评价委员会认为，项目成果在多个技术的综合应用上达到国内先进水平。

据悉，本项目所研究的万灵汉字全息感应预测系统的汉字属性库中储存了 16万字及其相关属性，通过本项目的查询方法可以对生僻难字进行准确查询。汉字属性库涉及了汉字的音、形、义、字际关系、编码、五笔、英汉对照、繁简对照等信息，只要通过本项目进行查询汉字，可以获得被查汉字的音、形、义、字际关系、编码、五笔、英汉对照、繁简对照等信息，给用户的调用提供了极大的方便。本项目当用户对某个字读音、偏旁、笔画等常用因素更容易判断，其查询方式更直接、更快捷、更准确。本项目经检测和试用，优异的查询功能在众多查询系统中突显巨大的优势；通过项目技术和系统的研发，锻炼了团队具备更强的科技攻关能力。

经国家信息处理产品标准符合性检测中心检测表明：该项目软件用户文档描述完整，样品检测无病毒，软件功能可正确实现，软件运用基本稳定，容易操作、安装和卸载。在规定的主要系统环境下可正确运营，基本满足软件产品登记测试及测试通过准则的要求。

据了解，经在广东地区多家用户使用，反映良好。评价委员会认为，该技术具有自主知识产权，技术达到国内先进水平，其重要意义和经济、社会效益显著，应用前景广阔，一致同意通过科技成果评价。

汉字作为中国人的文字和语言工具，已有上万年历史，从起源到现在经历了漫长的历史长河，为中华民族的文明和进步立下了不朽功劳。在信息化和数字化进程日益迅猛科技时代的今天，“万灵汉字全息感应预测系统”的出现，将汉字在数字化和信息化领域更加广泛和灵活的使用。项目顺利通过科技成果评价，为广东百易信息技术提升科技创新核心竞争力，实现可持续发展奠定了坚实基础。

该公司开发的“万灵汉字全息感应预测系统”在汉字查询的应用上具有强大优势。项目的实施与应用具有广阔的市场前景，将有力助推我国文化振兴和文化自信的进一步发展。

相关链接：中国高科技产业化研究会由王大珩、王淦昌、马 宾等著名科学家和经济学家发起，于1993年10月成立。是国家民政部依法登记注册的科技型一级法人社团，由中国科学技术协会主管，具有广泛社会联系和影响。国家科技部为加快转变政府职能，促进社会专业评价机构的发展建设，自2009年10月启动了科技成果评价试点工作，并取得了良好的进展。2014年7月15日由国家科学技术奖励工作办公室发文，开展第二期科技成果评价试点工作，鉴于该研究会长期在科技成果评价咨询工作方面的表现并有多领域专家队伍的基础，中国高科技产业化研究会成为第二期科技成果评价试点单位之一。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-218880-1.html

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