中关村电脑网是国内的顶尖IT产品信息及购物指导网站，主要聚焦于电脑配件、数码用品、智能设备等科技行业的深入报道。它作为业内知名的媒体，向消费者提供最前沿的产品评价、市场动态、技术分析等有用资讯。

一、核心功能板块

产品库中包含了超过十万种IT产品的详细信息，并支持用户进行多角度的筛选与对比。

行情中心：提供中关村电子市场批发价格实时变动信息，同时展示电商平台零售价格动态更新。

3. 评测中心：由专业工程师团队进行的深度产品测试报告

4. 论坛社区：日均活跃用户超5万的技术交流平台

二、特色服务

1. 攒机助手：智能硬件兼容性检测与装机方案推荐

2. 价格预警：设置心理价位，降价自动提醒

3. 企业采购：为机构用户提供批量采购询价服务





4. 维修查询：合作认证维修网点地理位置检索

三、移动端应用

官方APP设有扫码比价、AR展示、电子保修卡管理等创新服务，兼容iOS和Android系统下载。用户在应用内可观看新品发布会直播，还能参与限时抢购活动。

四、数据服务

网站每天都会更新2000多条商品信息，而且价格数据每15分钟就会更新同步。我们与京东、天猫等大型电商平台直接建立了API接口，这样可以保证报价的精确无误。

五、企业合作

为厂商提供首发新品、舆情监控、精准广告发布等服务，每年合作品牌数超过三百，其中不乏联想、华为、戴尔等国际知名品牌。

六、用户保障

商家们都经过资质审查，并设立了商户信用等级评定机制。我们还配备了专门的客户投诉处理团队，保证全天候12小时在线服务，对于纠纷的处理，平均反应时间不会超过两小时。