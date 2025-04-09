联想所有笔记本电脑型号

联想，这家全球领先的电脑制造商，生产的笔记本电脑种类丰富，从入门级到高端机型，几乎覆盖了整个市场。接下来，我会逐一为大家介绍联想的几个主要笔记本系列和它们各自的热门型号。

一、ThinkPad商务系列

1. X系列：极致轻薄

X1 Carbon（旗舰商务本）

X1 Yoga（可翻转二合一）

X13（13英寸便携本）

2. T系列：经典商务

T14/T14s（14英寸主流商务）

T16（16英寸大屏商务）

T15p（高性能移动工作站）

3. P系列：移动工作站

P16s（入门工作站）

P1（轻薄工作站）

P15/P17（顶级性能工作站）

二、Legion游戏本系列

1. 主流游戏本：

Legion 5（GTX/RTX显卡）

Legion 5 Pro（2K高刷屏）

2. 旗舰游戏本：

Legion 7（顶级配置）

Legion 7i（Intel平台）

3. 轻薄游戏本：

Legion Slim 7（轻薄设计）

三、Yoga创意本系列

1. 翻转二合一：

Yoga 9i（旗舰创意本）

Yoga 7i（主流创意本）

2. 轻薄本：





Yoga Air 14s（极致轻薄）

Yoga Pro 7（高性能创意本）

四、IdeaPad消费系列

1. 主流轻薄本：

IdeaPad 5（AMD/Intel平台）

IdeaPad 5 Pro（2K屏版本）

2. 入门机型：

IdeaPad 3（性价比之选）

IdeaPad Slim 3（超薄设计）

五、特殊系列

1. ThinkBook商务本：

ThinkBook 14+/16+（年轻商务）

ThinkBook Plus（双屏设计）

2. 教育系列：

300w/100w（校园特供机型）

3. Chromebook：

IdeaPad Flex 5 Chromebook

选购建议：

1. 商务人士优先考虑ThinkPad X/T系列

2. 游戏玩家选择Legion系列

3. 创意工作者适合Yoga系列

4. 学生群体可考虑IdeaPad

联想会定期更新其产品，购买时请务必访问官网查看最新型号。要留意的是，不同地区的销售型号可能有所不同，有的型号甚至采用了不同的命名，比如小新系列在中国市场上就有其独特之处。