联想自带一键重装系统

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联想的电脑里装有便捷的一键重装系统功能，这个功能非常实用。当系统遇到问题，它能迅速将操作系统还原至初始状态。该功能主要针对Windows系统，下面我将详细为大家介绍。
1. 功能特点
无需安装光盘或U盘
保留出厂预装的正版系统和驱动程序
可选择保留或删除个人文件
操作简单，全程自动化
2. 适用机型
大多数联想消费级和商用电脑都预装此功能，包括：
IdeaPad系列
ThinkPad系列
Legion游戏本
Yoga系列
3. 使用方法
(1) 开机时连续按F2或Novo键进入恢复界面
(2) 选择"系统恢复"选项
(3) 按照屏幕提示操作
(4) 等待20-60分钟完成恢复
4. 注意事项
恢复前建议备份重要数据
需要连接电源适配器
恢复过程不可中断
部分机型可能需要输入恢复密钥
Q: 恢复后会删除哪些内容？
A: 可以选择仅恢复系统分区或全盘恢复
Q: 需要激活系统吗？
A: 不需要，会自动激活预装的正版系统
Q: 可以恢复到其他版本Windows吗？
A: 只能恢复到出厂预装的系统版本
6. 替代方案
如果一键恢复功能失效，可以：
使用联想恢复介质创建工具制作恢复U盘
下载官方系统镜像手动安装
联系联想售后服务
这个功能大大简化了系统维护流程，是联想电脑的一个显著特点。在使用该功能前，用户应当仔细阅读操作手册，或者向联想客服咨询，这样才能了解不同型号的操作要点。
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