2021笔记本cpu排行天梯图

2021年，笔记本CPU市场竞争激烈，英特尔和AMD都推出了多款性能出色的处理器。本文将为您展示2021年笔记本CPU性能排名，并详细分析每款处理器的特点，帮助您找到最适合自己的笔记本。

一、2021年笔记本CPU天梯图（按性能排序）

1. 旗舰级：

AMD Ryzen 9 5980HX

Intel Core i9-11980HK

2. 高端级：

3. 中高端：

Intel Core i7-1165G7

4. 主流级：

5. 入门级：

二、处理器性能分析

1. AMD Ryzen 5000系列：

采用Zen3架构，IPC提升显著

多核性能优势明显

能效比优秀，续航表现好

2. 英特尔第11代Tiger Lake：

单核性能强劲

Iris Xe核显性能提升明显





支持Thunderbolt 4

三、选购建议

1. 游戏玩家：

推荐您选用AMD的Ryzen 9 5900HX处理器，亦或是Intel的i9-11980HK版本。

需要搭配独立显卡

2. 创意工作者：

建议选择性能卓越的多核CPU，比如Ryzen 7系列中的5800H型号，或者是i7系列的11800H。

3. 商务办公：

在推荐轻薄型笔记本电脑时，可以挑选配备Ryzen 5 5600U处理器或i5-1135G7处理器的款式。

注重续航选择低电压版处理器

4. 学生群体：

这是一款性价比超高的产品：强烈建议您考虑Ryzen 5 5600H或者i5-11400H。

四、注意事项

1. 实际性能受散热设计影响较大

2. 同型号处理器在不同笔记本上可能有性能差异

3. 2021年底发布的12代酷睿性能有显著提升

五、总结

2021年，在笔记本CPU市场，AMD在多核处理能力上保持领先地位，而英特尔在单核性能和显卡集成方面更具优势。选购产品时，要考虑个人需求和财务状况，依据性能排行榜选择合适的产品。对于寻求顶级性能的用户，不妨留意2022年新推出的产品。