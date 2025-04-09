华硕笔记本官方维修点查询

1. 为什么要选择官方维修点

保证使用原厂配件，维修质量有保障

享受官方保修服务，避免额外费用

专业技术人员提供标准服务流程

2. 查询官方维修点的5种方法

(1) 官网查询步骤：

1）访问华硕中国官网（）

2）点击"服务支持"-"服务网点查询"

3）选择产品类型为"笔记本电脑"

4）输入所在省市信息查询

(2) 微信公众号查询：

1）关注"ASUS华硕服务"官方公众号

2）点击菜单栏"服务"-"服务网点"

3）授权获取位置信息或手动选择地区

(3) 客服电话查询：

请用手机号码拨打，若您用的是固定电话，请拨打800-820-6655。

按语音提示选择"维修网点查询"服务

(4) 电商平台查询：

京东/天猫旗舰店客服可提供当地官方维修点信息

(5) MyASUS软件查询：





1）打开预装的MyASUS软件

2）进入"客户服务"板块

3）选择"查找服务中心"

3. 维修前注意事项

提前备份重要数据

携带购买凭证和保修卡

记录设备序列号（位于机身底部）

建议提前电话预约

4. 常见问题解答

Q：过保后还能去官方维修点吗？

A：可以，需支付维修费用，但能保证使用原厂配件

Q：维修一般需要多长时间？

A：简单故障通常1-3个工作日，需返厂维修约7-15天

Q：如何辨别真假维修点？

A：可通过官网查询验证，所有官方网点均有统一标识

5. 特别提醒

非官方维修可能导致保修失效

维修后务必索要维修工单