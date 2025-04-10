惠普官方网站驱动下载地址

为了下载正版驱动，访问惠普官网是最佳途径。官网上有详尽的下载指南，同时也有一些需要注意的小点。

1. 访问入口

请启动浏览器，输入此网址：。该网址是全球用户均可访问的。

中国区官网对中文用户来说非常易浏览，只需点击以下链接即可访问：。

2. 查找路径

首页顶部导航栏选择"支持" → "软件与驱动程序"

您可以访问专为驱动程序提供的下载页面，该页面地址为：。

3. 产品识别方式

(1) 自动检测（推荐）：

点击“产品检测”按钮，然后安装HP的辅助支持工具。

支持自动识别打印机/笔记本/台式机等设备型号

(2) 手动输入：

输入产品型号（如Pavilion 15-eg0023TX）

或输入产品编号（以#ABC开头）

也可通过"按产品类别浏览"选择

4. 驱动筛选

识别产品后会显示：

系统可自动辨别操作系统类型，用户有权限手动调整。支持包括Win7、Win10、Win11在内的多种操作系统版本。

驱动程序分类：BIOS/声卡/网卡/显卡等

按发布日期排序功能

5. 下载注意事项

文件大小标注清晰（建议核对设备存储空间）

部分驱动需按顺序安装（如芯片组驱动优先）

企业用户可批量下载驱动包

6. 安装建议

下载完成后建议创建系统还原点

右键选择"以管理员身份运行"

遇到问题可使用HP Recovery Manager

7. 其他资源

用户手册下载

故障排除指南

在线客服入口

Q：找不到对应驱动怎么办？

A：尝试切换不同操作系统版本或联系在线支持

Q：下载速度慢？

A：建议避开高峰时段，或使用下载工具

第三方网站上的驱动程序可能存在安全隐患，因此建议用户优先选择官方途径进行下载。