惠普官方网站驱动下载地址

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为了下载正版驱动，访问惠普官网是最佳途径。官网上有详尽的下载指南，同时也有一些需要注意的小点。
1. 访问入口
请启动浏览器，输入此网址：。该网址是全球用户均可访问的。
中国区官网对中文用户来说非常易浏览，只需点击以下链接即可访问：。
2. 查找路径
首页顶部导航栏选择"支持" → "软件与驱动程序"
您可以访问专为驱动程序提供的下载页面，该页面地址为：。
3. 产品识别方式
(1) 自动检测（推荐）：
点击“产品检测”按钮，然后安装HP的辅助支持工具。
支持自动识别打印机/笔记本/台式机等设备型号
(2) 手动输入：
输入产品型号（如Pavilion 15-eg0023TX）
或输入产品编号（以#ABC开头）
也可通过"按产品类别浏览"选择
4. 驱动筛选
识别产品后会显示：
系统可自动辨别操作系统类型，用户有权限手动调整。支持包括Win7、Win10、Win11在内的多种操作系统版本。
驱动程序分类：BIOS/声卡/网卡/显卡等
按发布日期排序功能
5. 下载注意事项
文件大小标注清晰（建议核对设备存储空间）
部分驱动需按顺序安装（如芯片组驱动优先）
企业用户可批量下载驱动包
6. 安装建议
下载完成后建议创建系统还原点
右键选择"以管理员身份运行"
遇到问题可使用HP Recovery Manager
7. 其他资源
用户手册下载
故障排除指南
在线客服入口
Q：找不到对应驱动怎么办？
A：尝试切换不同操作系统版本或联系在线支持
Q：下载速度慢？
A：建议避开高峰时段，或使用下载工具
第三方网站上的驱动程序可能存在安全隐患，因此建议用户优先选择官方途径进行下载。
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