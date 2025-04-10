联想官方网站，是联想集团向全球用户展示产品资讯、提供技术支持、下载驱动程序及实现在线购物的官方渠道。作为联想电脑的用户，了解并熟练运用官网的各项功能，能显著增强您的使用感受。下面，我将详细介绍官网的核心功能及其操作步骤。

1. 产品中心

官网陈列了联想旗下所有型号，诸如ThinkPad、Yoga、Legion等系列笔记本，还有台式机、工作站、平板等设备。每一款产品都提供了详尽的规格、配置选择和价格详情。

2. 驱动下载

在“支持”页面，用户能够通过产品型号或序列号查找最新的驱动程序、BIOS升级以及实用工具。建议用户时常查看更新，以确保设备性能达到最佳状态。

3. 保修查询

输入设备序列号后，您能够查看到保修情况、保修期限，同时还能在线提交保修申请。

4. 在线商城





官网商城是新品首发的平台，也举办促销活动并提供定制服务。消费者可以挑选配置，对比不同型号，还能享受到官网提供的特别优惠。

5. 售后服务

提供在线客户服务、维修点查询以及常见问题解答等帮助。若遇到技术难题，建议先在此搜索相关解决方案。

6. 企业服务

为企业用户量身打造解决方案，提供大规模采购服务，并配备专属客户经理。

7. 社区论坛

用户可于官方社区分享使用体验、学习操作技巧，同时联想的技术人员也会加入讨论，帮助解答疑问。

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