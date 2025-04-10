联想笔记本维修点地址

联想笔记本维修点地址可以通过以下方式查询：

1. 官方网站查询

访问联想中国官网，点击“服务”或“支持”区域，您会发现“服务网点查询”这个功能。输入您居住的省市名字或邮政编码，系统就会显示附近经过官方认证的维修点的具体地址、联系方式和营业时间。

2. 联想服务热线

请记下联想的客服热线，向他们提供您的笔记本序列号或型号信息，他们将会指引您前往最近的维修点。

3. 联想服务微信公众号

关注“联想服务”公众号后，点击菜单里的“网点查询”选项。然后，你可以通过定位功能或手动输入地址来查找维修点的具体信息。

4. 第三方维修平台

京东、天猫等知名电商平台均设有联想官方专卖店，这些店铺也提供维修服务点的查询服务。

注意事项：





建议优先选择联想官方授权维修点

维修前建议提前电话预约

携带购机发票和保修卡

非官方维修点可能影响保修服务

常见城市维修点示例：

北京：海淀区中关村大街1号联想大厦1层

上海：徐汇区漕溪北路41号太平洋数码广场2楼

广州：天河区天河路490号壬丰大厦1楼

维修前，请先备份重要资料，同时记下设备编号。若出现紧急情况，可拨打联想全天候客服热线获取帮助。