戴尔科技集团为商业客户打造了专门的官方网站，该平台主要功能是展示和销售服务器、存储系统以及网络设备。网站内容主要包括：

1. 产品系列

PowerEdge服务器家族：涵盖塔式、机架式及刀片式等多种形态，可满足边缘计算、数据中心以及云端等不同应用场景的需求。

该PowerVault存储系统拥有两项主要功能：首先，它能直接接入存储服务；其次，它还支持网络附加存储服务。

PowerSwitch网络：包含企业级交换机和网络设备

2. 特色服务

此工具能让用户在网上自行设定服务器，用户可自由挑选处理器、内存、硬盘等硬件配置。

生命周期管理：提供从采购到退役的全周期服务支持

ProSupport服务提供24小时不间断的技术支持，同时，您还可以选择在四个小时内安排专业技术人员上门服务。

3. 技术支撑资源





驱动程序下载：按产品型号提供最新固件和驱动

技术文档库：包含产品手册、白皮书和技术指南

社区论坛：用户交流和技术问答平台

4. 采购方式

在线商店：直接购买标准配置产品

企业直销：针对大客户提供专属客户经理服务

渠道合作：提供经销商和解决方案提供商查询功能

官网上提供了产品对比工具、案例资料库和促销信息。注册企业账户后，用户可以享受定制报价和专业技术支持。此外，官网还根据主要业务需求，提供服务器配置的专业建议，助力客户挑选最合适的硬件配置。