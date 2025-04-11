联想笔记本售后维修点查询

联想品牌在国内享有盛誉，其笔记本电脑配备了周到的售后服务。若您的联想笔记本不幸出现故障，您可采取以下途径迅速定位到官方认可的维修网点：

1. 官网查询

登录联想中国官网（），下拉至页面底部，点击“服务与支持”选项，选择“服务网点查询”，然后输入您所在的省市信息，即可查询到当地所有授权维修点的详细信息，包括具体地址、联系方式和营业时间。

2. 官方客服电话

请拨打联想官方客服电话，按照语音指引挑选人工服务，之后客服会依据您的位置为您推荐最近的维修中心。

3. 联想服务微信公众号

关注“联想服务”的官方公众号，点击菜单中的“服务网点”，利用定位服务，即可看到周边的维修店铺。

4. 联想电脑管家软件

已安装联想电脑管家软件的用户，可在“服务”栏目下直接查找维修点信息。

注意事项：





建议优先选择联想官方授权的维修点

维修前请提前电话预约

携带购机发票和保修卡

非官方维修点可能影响保修权益

Q: 保修期外维修费用如何计算？

A: 联想维修点会提供标准报价单，包含检测费和维修费明细。

Q: 维修需要多长时间？

一般故障处理时间大致在1到3个工作日，而需要更换零件的，处理时间可能会延长到5到7天。

建议您经常备份关键信息，一旦硬件出现问题，要立刻联系官方的售后服务，切勿自行拆解设备，以免影响保修权益。