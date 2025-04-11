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联想在国内享有盛誉，其提供的售后服务颇受瞩目。本文将详细阐述如何寻找联想产品的保修信息，以便用户能迅速掌握设备的保修情况。
一、联想官方保修查询渠道
1. 官网查询：
访问联想中国官网（）
点击"服务与支持"-"保修查询"
输入设备序列号（SN码）即可查询
2. 微信公众号查询：
关注"联想服务"官方公众号
点击"我的服务"-"保修查询"
输入设备信息即可获取结果
3. 客服电话查询：
拨打联想客服热线
提供设备序列号给客服人员
客服会告知详细保修信息
二、设备序列号查找方法
1. 笔记本：
机身底部标签
BIOS界面查看
包装盒侧边标签
2. 台式机：
机箱背部标签
主机侧面贴纸
原装显示器背面
三、保修信息解读
1. 保修状态显示内容：
设备型号
出厂日期
保修到期日
保修类型（标准/延保）
2. 常见保修期限：
消费类笔记本：2年
商用笔记本：3年
台式机：3年
部分配件：1年
四、保修范围说明
1. 包含服务：
硬件故障维修
软件技术支撑
部分上门服务
2. 不包含情况：
人为损坏
非授权改装
自然灾害损坏
超过保修期限
五、注意事项
1. 建议购买后立即查询保修信息
2. 保留购买凭证以备不时之需
3. 延保服务需在标准保修期内购买
4. 国际联保需提供购买地证明
1. 查询不到保修信息怎么办？
检查序列号输入是否正确
联系购买商家确认
拨打客服热线咨询
2. 保修期从何时开始计算？
一般以出厂日期+90天缓冲期
提供购买凭证可调整为购买日期
3. 二手设备如何查询保修？
方法同上，但需确认前用户未注销保修
这些方法能让用户轻松了解联想产品的保修详情，便于更合理地安排设备的使用与维护。建议您时常关注保修信息，以防错过关键的服务时间。
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