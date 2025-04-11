联想在国内享有盛誉，其提供的售后服务颇受瞩目。本文将详细阐述如何寻找联想产品的保修信息，以便用户能迅速掌握设备的保修情况。

一、联想官方保修查询渠道

1. 官网查询：

访问联想中国官网（）

点击"服务与支持"-"保修查询"

输入设备序列号（SN码）即可查询

2. 微信公众号查询：

关注"联想服务"官方公众号

点击"我的服务"-"保修查询"

输入设备信息即可获取结果

3. 客服电话查询：

拨打联想客服热线

提供设备序列号给客服人员

客服会告知详细保修信息

二、设备序列号查找方法

1. 笔记本：

机身底部标签

BIOS界面查看

包装盒侧边标签

2. 台式机：

机箱背部标签

主机侧面贴纸

原装显示器背面

三、保修信息解读

1. 保修状态显示内容：

设备型号

出厂日期

保修到期日

保修类型（标准/延保）

2. 常见保修期限：

消费类笔记本：2年

商用笔记本：3年

台式机：3年

部分配件：1年

四、保修范围说明

1. 包含服务：

硬件故障维修

软件技术支撑

部分上门服务

2. 不包含情况：

人为损坏

非授权改装

自然灾害损坏

超过保修期限

五、注意事项





1. 建议购买后立即查询保修信息

2. 保留购买凭证以备不时之需

3. 延保服务需在标准保修期内购买

4. 国际联保需提供购买地证明

1. 查询不到保修信息怎么办？

检查序列号输入是否正确

联系购买商家确认

拨打客服热线咨询

2. 保修期从何时开始计算？

一般以出厂日期+90天缓冲期

提供购买凭证可调整为购买日期

3. 二手设备如何查询保修？

方法同上，但需确认前用户未注销保修

这些方法能让用户轻松了解联想产品的保修详情，便于更合理地安排设备的使用与维护。建议您时常关注保修信息，以防错过关键的服务时间。