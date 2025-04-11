老式联想台式电脑型号大全

1
Science Technology
联想，我国知名的电脑生产商，其台式机产品种类繁多，包含众多系列与款式。以下列举几款经典的老式联想台式电脑及其特色：
1. 联想启天系列
启天M2000于2003年问世，搭载Intel Pentium 4处理器，适合用于日常办公需求。
启天M4600：2006年产品，配备双核处理器，性能更强劲
2. 联想扬天系列
扬天A6000：2005年经典商务机型，稳定性出色
扬天M4000：2007年上市，支持DDR2内存
3. 联想家悦系列
家悦H2005：2005年家用机型，集成显卡设计
家悦E3000：2008年产品，支持高清视频播放
4. 联想天骄系列
天骄S3000：2004年高端家用机型
天骄S6000：2006年升级版，多媒体性能更强
5. 联想开天系列
开天M4000：2003年商用机型
开天S5000：2005年升级版
6. 联想补天系列
补天2000：2002年推出的工作站级别产品
这些老式机型大多采用以下配置：
处理器型号：Intel的Pentium 4、Celeron或双核系列
内存：256MB-2GB DDR/DDR2
硬盘：40GB-320GB IDE/SATA
显卡：集成/独立显卡
注意事项：
1. 部分老机型可能已停产多年
2. 硬件配置以当时出厂为准
3. 维修时需注意配件兼容性
4. 部分型号可能有区域差异
若需要获取更详尽的资料，可参考联想官方发布的历史产品资料，或者直接联系售后服务。尽管这些旧款机型在性能上不如当下流行的电脑，但在某些特定场合，它们依然具备实用价值。
Science Technology