老式联想台式电脑型号大全

联想，我国知名的电脑生产商，其台式机产品种类繁多，包含众多系列与款式。以下列举几款经典的老式联想台式电脑及其特色：

1. 联想启天系列

启天M2000于2003年问世，搭载Intel Pentium 4处理器，适合用于日常办公需求。

启天M4600：2006年产品，配备双核处理器，性能更强劲

2. 联想扬天系列

扬天A6000：2005年经典商务机型，稳定性出色

扬天M4000：2007年上市，支持DDR2内存

3. 联想家悦系列

家悦H2005：2005年家用机型，集成显卡设计

家悦E3000：2008年产品，支持高清视频播放

4. 联想天骄系列

天骄S3000：2004年高端家用机型

天骄S6000：2006年升级版，多媒体性能更强

5. 联想开天系列

开天M4000：2003年商用机型

开天S5000：2005年升级版

6. 联想补天系列





补天2000：2002年推出的工作站级别产品

这些老式机型大多采用以下配置：

处理器型号：Intel的Pentium 4、Celeron或双核系列

内存：256MB-2GB DDR/DDR2

硬盘：40GB-320GB IDE/SATA

显卡：集成/独立显卡

注意事项：

1. 部分老机型可能已停产多年

2. 硬件配置以当时出厂为准

3. 维修时需注意配件兼容性

4. 部分型号可能有区域差异

若需要获取更详尽的资料，可参考联想官方发布的历史产品资料，或者直接联系售后服务。尽管这些旧款机型在性能上不如当下流行的电脑，但在某些特定场合，它们依然具备实用价值。