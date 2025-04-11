联想，这家在全球享有盛誉的电脑品牌，其总部分别位于我国北京和美国北卡罗来纳州。作为世界500强企业之一，它在个人电脑市场占据领先地位，市场份额长期位居全球第一。

一、品牌发展历程

1. 创立于1984年，最初名为"Legend"（联想）

2. 2003年启用"Lenovo"品牌名

2005年，公司完成了对IBM个人电脑部门的收购。此举使得ThinkPad产品系列得以并入公司体系。

4. 2014年收购IBM x86服务器业务和摩托罗拉移动

二、主要产品系列

1. Think系列（商务办公）：

ThinkPad：经典商务笔记本

ThinkCentre：台式工作站

ThinkBook：年轻商务本

2. Idea系列（消费级）：

IdeaPad：主流消费笔记本

IdeaCentre：家用台式机

Legion：游戏电脑系列

3. Yoga系列（创新形态）：

二合一变形本

可翻转触控屏设计

三、核心技术优势





1. 键盘设计（ThinkPad经典小红点）

2. 军工级耐用性测试

3. 创新散热解决方案

4. 长效电池技术

四、市场定位

联想的产品种类繁多，涵盖了从基础入门到高端专业市场，价格区间从3000元至30000元不等，满足了不同用户群体的需求。在众多系列中，Think系列主要面向企业用户，Idea系列更受普通消费者喜爱，而Legion系列则是专为游戏玩家量身打造的。

五、售后服务

联想在全球160多个国家设有服务网点，提供：

1. 1-3年质保

2. 上门服务（部分机型）

3. 全球联保服务

4. 7×24小时技术支撑

联想作为我国知名品牌，在国际舞台上因持续创新和推行全球化经营战略，已成为备受信赖的电脑品牌。