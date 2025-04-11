联想集团为企业用户打造了商用服务的官方网站，该平台全面提供商用解决方案。网站整合了联想在商用领域的硬件、软件及服务资源，旨在帮助企业提升信息技术管理的效率。

一、核心功能模块

1. 产品中心

商用PC系列：ThinkPad、ThinkCentre等

服务器与存储解决方案

智能办公设备

行业定制化产品

2. 服务支持

7×24小时技术支撑

设备保修查询

驱动下载中心

在线报修系统

3. 解决方案

企业数字化转型方案

云计算部署方案

数据安全保护方案

远程办公解决方案

二、特色服务

1. 定制化服务

硬件配置定制

软件预装服务

企业级售后服务包

2. 资产管理

设备全生命周期管理

批量采购管理

资产折旧计算工具

3. 专业咨询

IT架构规划咨询

系统迁移方案咨询

成本优化建议

三、使用指南

1. 注册与登录

企业账号注册流程

管理员权限设置

子账号管理

2. 采购流程

在线询价系统

批量采购申请

合同管理

3. 售后服务

服务网点查询

备件库存查询

服务进度跟踪

四、优势特点

1. 专业团队支持

2. 快速响应机制

3. 行业解决方案库

4. 定期维护提醒

5. 安全合规认证

五、适用场景

1. 大中型企业IT采购

2. 政府机构信息化建设

3. 教育行业数字化升级

4. 医疗系统信息化改造





联想商用服务平台汇聚各类资源，精简服务步骤，着力为企业客户提供高效、可靠的IT支持。平台持续更新功能，力求满足不同行业用户多样化的服务需求。