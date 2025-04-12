宏碁，即Acer，是一家设在台湾的跨国科技公司。该公司始建于1976年。起初，它以“Multitech”为名，主要从事电子元件和计算器的生产。到了1987年，公司正式更名为Acer，并开始集中精力发展个人电脑业务。

1980至1990年间，宏碁依托OEM代工迅速崛起，跻身全球电脑制造巨头。进入90年代末期，宏碁着手转向自主品牌，推出了众多创新产品。其中，TravelMate系列笔记本电脑，以其当时全球最轻薄的特点，备受瞩目。

自2000年起，宏碁通过收购Gateway、Packard Bell等品牌，成功提升了市场份额。到2009年，它一度成为了全球第二大个人电脑制造商。近些年，宏碁不断在电竞领域（如Predator系列）和创作者市场（如ConceptD系列）寻求增长，并且也在AI、云计算等新兴技术领域进行了布局。

宏碁的产品线包括：

1. 个人电脑：Aspire、Swift等消费级产品线

2. 商用电脑：TravelMate、Veriton系列





3. 电竞产品：Predator游戏本、显示器等

4. 创作者产品：ConceptD设计工作站

5. 周边设备：显示器、投影仪、键盘鼠标等

宏碁在技术革新领域走在了前列，成功推出了多款新产品。比如，全球首发的双屏笔记本Iconia，还有使用环保材料的Vero系列。此外，公司不断加大研发力度，在散热和显示技术等多个领域取得了多项专利。

宏碁在全球范围内拥有约7000名员工，业务网络遍布160多个国家和地区。从最新的财务报告来看，2022年宏碁的营收约为2400亿新台币。尽管全球个人电脑市场出现下滑，但宏碁凭借多元化的战略布局和对新兴市场的积极开拓，依然保持了稳定的经营业绩。