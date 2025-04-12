联想集团的官方网站位于，这是一个专为全球用户设计的平台。在这里，用户可以查看到丰富的产品信息、技术支持，还能享受在线购物服务。作为一家享誉世界的科技公司，联想官网涵盖了个人电脑、智能设备、数据中心解决方案等多个业务范畴。我们的目标是提供便捷的数字化使用体验。

核心功能模块

1. 产品中心

ThinkPad、Yoga、Legion等系列笔记本属于消费级产品；Tab系列平板；moto品牌手机；还有智能家居设备，这些也都包含在内。

商用产品涵盖了ThinkCentre系列台式机、ThinkStation系列工作站，还有ThinkSmart协作解决方案。

服务器及存储产品线涵盖ThinkSystem、ThinkAgile等品牌的企业级基础设施设备。

2. 在线商城

实时展示新品首发和促销活动

提供定制化服务（如笔记本硬件配置选择）

支持企业批量采购通道

3. 服务支持

驱动下载与安装指南

保修查询及维修进度跟踪

在线客服与400电话双重支持渠道

4. 企业解决方案

行业案例库（教育/医疗/金融等领域）

数字化转型白皮书下载

企业级IT咨询服务入口

特色服务

Lenovo Pro会员计划：面向中小企业提供专属折扣和技术支撑

AR产品展示：部分机型支持3D可视化查看

以旧换新：覆盖80%以上旧机型回收服务

全球本地化支持

官网提供包括中文、英文、日文、德文在内的12种语言服务。不同国家或地区的网站会自动调整价格、物流及售后服务。在我国，消费者可以方便地通过官网访问联想智慧零售门店的导航系统。

本篇文章所提及的官网功能，是以2023年第四季度版本为依据的。需注意，实际操作时，应以访问时官网提供的服务为准。