为什么不建议买12代cpu

1. 兼容性问题

新一代CPU采用了全新的LGA1700接口，这一变化使得旧主板无法兼容。所以，用户需要额外购买新主板，这无疑增加了升级的成本。此外，对于使用DDR4内存的用户，他们可能还需要更换为DDR5内存，才能实现最佳性能。

2. 散热要求高

第十二代CPU采用了混合设计，它的发热问题比较突出，尤其是在i9系列中更为显著。一般而言，标配的散热设备很难满足这一需求，用户往往需要额外购买性能更佳的散热器，这无疑增加了使用成本。

3. 性能提升有限

12代CPU和11代相比，日常办公和简单游戏方面的性能提升并不明显。对于大多数普通用户来说，这样的性能增加可能不够补偿升级所花费的成本。

4. 早期产品可能存在缺陷

作为最新架构系列的首款产品，12代CPU可能存在一些未被发现的硬件缺陷或与BIOS的兼容性问题。在初期使用时，用户可能会遇到较多的故障，他们可能需要承担相应的责任。

5. 价格虚高





新出的产品通常定价不低，以12代CPU为例，刚上市时其售价就明显超过了它的实际价值。您不妨先观察一下，待价格有所下降后再做购买决定。

6. 软件优化不足

许多软件和游戏尚未针对十二代混合架构作出特别优化，这可能导致它们的表现不尽理想，甚至遭遇兼容性问题。

7. 供电需求增加

高端的12代CPU对主板供电有更高要求，低档主板可能无法满足这一标准，这可能会导致供电不稳定，进而影响CPU性能的发挥和系统的整体稳定性。

8. 更适合等待13代

根据Intel的Tick-Tock战略，预计13代CPU将采用更先进的制程和架构，所以建议大家稍作等待，期待新产品的问世。