戴尔笔记本维修价目表

一、硬件维修价目表

1. 屏幕更换

14英寸LCD屏：600-900元

15.6英寸IPS屏：800-1200元

触摸屏维修：1000-1500元

2. 键盘维修

标准键盘更换：300-500元

背光键盘更换：450-700元

3. 电池更换

4芯电池：400-600元

原装电池保修期内免费更换

4. 主板维修

基础检测费：100元

主板芯片级维修：500-1500元

主板整体更换：1200-3000元

二、软件服务收费

1. 系统重装

Windows系统安装：150-300元

数据备份恢复：200-400元

2. 病毒清除

基础杀毒：100-200元

深度数据恢复：300-600元

三、保修政策说明





1. 标准保修期：主要部件2年，整机1年

2. 意外损坏服务（需购买）：每年限2次维修

3. 过保设备维修建议先获取报价

四、维修注意事项

1. 建议选择官方授权维修点

2. 维修前要求提供详细报价单

3. 保留更换下来的旧件

4. 索取正规维修发票

5. 重要数据自行提前备份

1. 进水维修一般需要800-2000元

2. 风扇异响清理费用约200元

3. 接口损坏维修300-600元

4. 二手配件价格约为新件的60%

请注意，列出的价格仅作参考，实际维修费用会因机型、地区、损坏程度等多种因素而有所不同。在开始维修之前，请先对设备进行彻底检查。