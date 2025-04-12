惠普打印机app下载官网

惠普推出了打印机管理软件HP Smart，它能实现无线打印、扫描以及墨盒管理等功能。接下来，我会向您展示如何从官方网站下载这款惠普的打印机应用。

1. 访问惠普官网

打开浏览器，输入惠普官网地址：

在官网首页的上方导航区域，您可以看到“帮助”以及“软件与驱动”等相关链接。

2. 查找HP Smart应用

在支持页面选择"打印机"

点击"软件与驱动程序"

在搜索框中输入"HP Smart"或选择您的打印机型号

找到适用于您设备的APP版本

3. 下载与安装

请根据您的电脑操作系统挑选合适的软件版本，我们这里有适用于Windows、Mac、iOS和Android系统的多个版本可供选择。

点击"下载"按钮

下载完成后运行安装程序，按照提示完成安装

4. 移动端下载

对于手机/平板用户：





iOS用户若想找到这款应用，只需进入App Store，搜索“HP Smart”即可。

Android用户若需下载应用，可以登录Google Play商店，输入“HP Smart”进行查找。

或通过官网的移动端下载链接跳转

5. 注意事项

确保下载的是官方版本（开发商显示为HP Inc.）

检查APP要求的系统版本是否与您的设备兼容

安装时可能需要授予必要的设备权限

6. 功能使用

安装完成后，打开APP并按照向导连接您的惠普打印机

可使用APP进行：

无线打印文档和照片

扫描文件到手机或电脑

检查墨盒状态和订购耗材

远程打印管理

如需协助，可访问官方网站，利用在线客服功能，亦或直接联系客服热线，以便获得必要的技术支持。