联想，这家在全球享有盛名的电脑品牌，向用户提供了细致入微的售后服务。您可以通过这里获取联想的售后维修电话和其他相关信息，这样能帮助您快速解决设备故障。

1. 联想官方售后电话

中国大陆：（24小时服务）

香港：+852 2516 3930

澳门：+853 2870 3636

台岛：0800-000-702

2. 服务时间

周一至周日 9:00-18:00（节假日除外）

3. 电话服务内容

产品咨询

故障诊断

维修预约

保修查询

服务网点查询

Q：电话咨询需要提供哪些信息？

A：建议准备好产品型号、序列号、购买凭证和详细故障描述。

Q：保修期如何计算？





A：联想产品保修期通常为1-2年，从购买日期开始计算。

Q：上门服务是否收费？

A：在保修期内且符合保修条款的故障，联想提供免费上门服务。

5. 其他服务渠道

联想官网在线客服

联想服务微信公众号

联想服务APP

线下授权服务网点

温馨提示：

1. 拨打售后电话时请使用普通话沟通

2. 建议在工作日白天拨打，避开高峰期

3. 重要数据请提前备份

4. 保留好购买凭证和保修卡

若您的联想设备出现毛病，请先拨打客服电话咨询，我们的技术专家会为您答疑解惑，并为您提供解决方案或安排后续服务。