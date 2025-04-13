华硕笔记本型号一览表

华硕，一个全球闻名的笔记本品牌，其产品线丰富多样。它们致力于满足不同用户的需求。以下是华硕主要笔记本系列及型号的详细清单：

1. 游戏本系列

ROG西风之神系列涵盖了三款机型：分别是Zephyrus G14、G15和G16。

ROG Strix（猛禽）系列：Strix G/Scar

ROG Flow（幻）系列：Flow X13/X16

TUF Gaming电竞特工系列涵盖了TUF Dash、A15和F15等产品。

2. 轻薄本系列

ZenBook（灵耀）系列：

ZenBook 13/14/15

ZenBook Pro 14/15/16

ZenBook Flip（翻转本）系列

VivoBook（无畏）系列：

VivoBook S/Slim/S Pro

VivoBook Flip（翻转本）

3. 商务本系列

ExpertBook（破晓）系列：B9/B5/B3

ASUSPro（商用）系列：B9/B7/B5

4. 创意设计本系列

创艺国度ProArt系列涵盖了：ProArt StudioBook 16型和ProArt StudioBook 17型两种产品。

ROG Zephyrus Duo（双屏）系列

5. 教育本系列

BR/CR系列：专为教育市场设计

6. 二合一设备

ROG Flow X13（可拆卸键盘）

ZenBook Flip（360°翻转）

每个系列都有不同的配置选择，包括：

处理器类型包括Intel的Core i3、i5、i7、i9系列，以及AMD的Ryzen 3、5、7、9系列。

显卡：集成显卡或NVIDIA/AMD独立显卡

内存：8GB/16GB/32GB/64GB

存储：256GB/512GB/1TB/2TB SSD

新出的型号通常会在数字后面标注年份，例如“2023”或“2024”。不同地区的型号可能会有所不同。在购买之前，建议先查看当地官方网站上发布的最新产品信息。