在电脑笔记本领域，有些品牌因为散热效果不佳、产品质量参差不齐以及售后服务不尽人意等原因，遭到了消费者的广泛诟病，被称作“差品牌”。接下来，我将为大家列举四个常被消费者抱怨的笔记本品牌。

宏碁以前的名声并不理想。不少宏碁笔记本散热效果不佳，用久了机身会明显发烫，进而影响电脑性能，出现运行缓慢等问题。此外，部分机型用了一段时间后，硬件容易出现问题，如硬盘损坏、屏幕出现坏点等。还有消费者反映，宏碁的售后服务响应迟缓，维修周期较长，这给用户的使用带来了不便。

神舟笔记本以性价比高而知名，不过有些产品的质量让人担忧。不少神舟笔记本内部制作不够精细，螺丝和接口常有松动现象。虽然一些低价型号的配置看似不错，但实际表现并不理想，运行大型软件或游戏时容易遇到死机、蓝屏等问题。而且，神舟笔记本的电池续航普遍不强，给需要长时间携带电脑的用户带来了不便。

联想部分入门级笔记本遭遇用户不满。不少用户指出，在使用这些笔记本时，风扇噪音较大，极大地影响了使用感受。这些笔记本为了降低成本，在材质和屏幕质量上有所妥协，机身容易留下划痕，屏幕显示效果不佳。此外，联想在售后服务的表现不一，有些售后站点服务态度不佳，收费也不够清晰，这导致了不少消费者感到不满。

戴尔的某些家用笔记本存在不少问题。有些型号在高温下散热效果不佳，导致电脑性能明显下降。此外，戴尔笔记本预装的软件数量过多，其中不乏恶意软件，这些软件会消耗大量系统资源，使得电脑运行速度变慢。在售后服务和维修方面，戴尔的收费较高，且零配件价格不透明，这让许多消费者感到不满。

需要留意的是，这些所述问题仅限于某些品牌的部分型号。实际上，每个品牌都有其出色的产品。购买笔记本电脑时，消费者需结合自身需求和财务状况全面考量。同时，多查阅其他用户的使用反馈，这样才能挑选出真正适合自己的电脑。