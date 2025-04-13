我国科技产业正迅速进步，国产笔记本品牌在多方面均有显著进步。具体来说，性能、设计以及性价比都有所提高。以下是对国内笔记本品牌进行市场占比、用户评价和产品性能综合考量后得出的排名：

1. 联想（Lenovo）

联想在全球个人电脑市场处于领先地位，在国内市场更是占据着主导地位。其ThinkPad系列以出色的商务性能闻名，而拯救者系列在游戏笔记本领域颇受欢迎。联想的产品线十分丰富，从基础型号到高端型号，一应俱全。

2. 华为（HUAWEI）

华为笔记本电脑凭借其在智能手机领域的技术积累，屏幕表现优异，设计轻薄，且具备多屏协同功能，因此备受商务人士喜爱。MateBook系列在高端市场中的表现尤为抢眼。

3. 小米（Xiaomi）

小米笔记本因高性价比而闻名，RedmiBook系列在基础市场表现强劲。近些年，小米着手拓展高端领域，相继推出了Pro系列新品。

4. 荣耀（HONOR）

华为分家后，荣耀笔记本继承了华为的优良传统，MagicBook系列凭借年轻化的设计风格和亲民的价格，深受学生们的喜爱。

5. 机械革命（MECHREVO）

专注于游戏本市场，我们与同方国际携手推出的产品，在性能发挥和散热设计方面均有上乘表现，成为预算有限的玩家们的理想选择。

6. 神舟（Hasee）

长期坚持走性价比高的路线，战神系列游戏本以低廉的价格，为用户提供了强大的性能。对于那些预算有限却渴望高性能的用户来说，它是一个理想的选择。

7. 雷神（ThundeRobot）

同样聚焦于游戏笔记本领域，该系列的产品设计更显独特，911系列在散热性能和调校上展现出其独特优势。

8. 攀升（IPASON）

新品牌专注于轻薄笔记本领域，其设计风格简约又时尚，正逐渐在年轻白领群体中赢得良好声誉。

选购建议：

商务办公首选联想ThinkPad或华为MateBook

学生群体可以考虑购买荣耀的MagicBook，或者小米的RedmiBook。

游戏玩家推荐机械革命或神舟战神系列

追求轻薄便携可关注华为、小米的高端机型

在挑选笔记本电脑时，得注意品牌之外，还得看配置、售后以及个人需求。最好先去实体店亲自试用一下，然后再做决定。