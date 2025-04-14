联想，这个全球知名的电脑品牌，其售后服务和零配件供应一直受到广大用户的重视。下面是联想官方售后提供的常见配件价格参考列表（请注意，价格可能因地区和产品型号的不同而有所变动，具体价格请以当地售后服务中心的报价为准）。

1. 键盘类

笔记本标准键盘：200-450元

背光键盘：350-600元

外接无线键盘：180-300元

2. 电池类

14寸标准电池：400-650元

15.6寸大容量电池：550-800元

平板电脑电池：300-500元

3. 屏幕组件

14寸IPS屏幕：600-900元

15.6寸FHD屏幕：800-1200元

触控屏组件：1000-1500元

4. 适配器

65W电源适配器：150-250元

90W电源适配器：200-300元

Type-C充电器：180-280元

5. 其他配件

笔记本散热风扇：150-300元

触控板组件：200-350元

摄像头模块：100-200元

注意事项：





1. 所有配件均为联想原厂配件

2. 价格包含标准安装服务费

3. 保修期内非人为损坏可免费更换

4. 建议通过官方售后渠道购买以确保质量

如需了解更全面的价格详情或特定型号的配件，请拨打电话联系联想客服，或者登录联想官方网站查找您所在地区的官方维修服务点。