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联想，这个全球知名的电脑品牌，其售后服务和零配件供应一直受到广大用户的重视。下面是联想官方售后提供的常见配件价格参考列表（请注意，价格可能因地区和产品型号的不同而有所变动，具体价格请以当地售后服务中心的报价为准）。
1. 键盘类
笔记本标准键盘：200-450元
背光键盘：350-600元
外接无线键盘：180-300元
2. 电池类
14寸标准电池：400-650元
15.6寸大容量电池：550-800元
平板电脑电池：300-500元
3. 屏幕组件
14寸IPS屏幕：600-900元
15.6寸FHD屏幕：800-1200元
触控屏组件：1000-1500元
4. 适配器
65W电源适配器：150-250元
90W电源适配器：200-300元
Type-C充电器：180-280元
5. 其他配件
笔记本散热风扇：150-300元
触控板组件：200-350元
摄像头模块：100-200元
注意事项：
1. 所有配件均为联想原厂配件
2. 价格包含标准安装服务费
3. 保修期内非人为损坏可免费更换
4. 建议通过官方售后渠道购买以确保质量
如需了解更全面的价格详情或特定型号的配件，请拨打电话联系联想客服，或者登录联想官方网站查找您所在地区的官方维修服务点。
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