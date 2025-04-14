维修联想产品时，需查阅官网发布的费用明细表，这是不可或缺的资料。该表详尽地展示了联想官方推荐的常规维修项目及其费用预估。

一、笔记本维修价格

1. 主板维修：800-2000元（视型号而定）

2. 屏幕更换：600-1500元（不同尺寸价格不同）

3. 键盘更换：300-600元

4. 电池更换：400-800元

5. 风扇维修：200-400元

二、台式机维修价格

1. 主板维修：500-1200元

2. 电源更换：300-600元

3. 硬盘更换：400-800元（SSD价格更高）

4. 内存升级：200-500元（含配件费用）

三、平板电脑维修价格

1. 屏幕总成更换：500-1200元

3. 充电接口维修：200-400元

四、延保服务价格

1. 基础延保：300-800元/年

2. 意外保护：500-1000元/年

3. 上门服务：200-500元/次

注意事项：





1. 以上价格仅供参考，具体以实际检测报价为准

2. 保修期内非人为损坏可免费维修

3. 建议通过联想官网或官方售后渠道查询最新价格

4. 部分高端机型维修价格可能更高

查询方式：

1. 访问联想官网-服务支持-维修报价

2. 拨打联想客服热线

3. 前往联想官方授权服务站咨询

使用维修服务前，用户应核实产品是否仍在保修范围内，并且要妥善保管购买凭证。若产品已超出保修期，推荐到联想官方维修中心进行维修，因为相较于其他第三方，那里能提供更可靠的质量服务。