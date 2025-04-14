华硕电脑售后服务电话24小时

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1. 华硕官方24小时售后服务电话
在我国大陆地区，您只需拨打这个号码，无论是使用手机还是固定电话，都是可以的。
港澳台地区：+886-2-2890-7123（国际长途）
2. 服务时间说明
全年无休，24小时接听技术咨询
工作日9:00-18:00提供人工深度服务
夜间紧急问题可转接值班工程师
3. 电话服务内容
① 硬件故障诊断
② 系统安装指导
③ 驱动下载协助
④ 保修状态查询
⑤ 维修网点查询
4. 常见问题自助解决
开机无反应：检查电源适配器指示灯
蓝屏错误：记录STOP代码告知客服
过热死机：清理散热口灰尘
网络连接问题：重置TCP/IP协议
5. 其他服务渠道
微信公众号：ASUS华硕服务（在线客服）
官网设有客服支持：请登录网站（在此页面提交您的服务需求）。
线下服务站：全国200+授权维修点
6. 保修注意事项
需提供机身SN码（位于底部标签）
人为损坏需付费维修
保留原始购机发票
建议在拨打电话前准备好：
1. 电脑型号（如VivoBook X509）
2. 系统版本信息
3. 具体故障现象描述
4. 已尝试的解决方法
特殊机型服务提示：
ROG玩家国度系列可享专属通道
商用笔记本Pro系列提供上门服务
创意本系列支持屏幕色彩校准服务
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