华硕电脑售后服务电话24小时

1. 华硕官方24小时售后服务电话

在我国大陆地区，您只需拨打这个号码，无论是使用手机还是固定电话，都是可以的。

港澳台地区：+886-2-2890-7123（国际长途）

2. 服务时间说明

全年无休，24小时接听技术咨询

工作日9:00-18:00提供人工深度服务

夜间紧急问题可转接值班工程师

3. 电话服务内容

① 硬件故障诊断

② 系统安装指导

③ 驱动下载协助

④ 保修状态查询

⑤ 维修网点查询

4. 常见问题自助解决

开机无反应：检查电源适配器指示灯

蓝屏错误：记录STOP代码告知客服

过热死机：清理散热口灰尘

网络连接问题：重置TCP/IP协议

5. 其他服务渠道





微信公众号：ASUS华硕服务（在线客服）

官网设有客服支持：请登录网站（在此页面提交您的服务需求）。

线下服务站：全国200+授权维修点

6. 保修注意事项

需提供机身SN码（位于底部标签）

人为损坏需付费维修

保留原始购机发票

建议在拨打电话前准备好：

1. 电脑型号（如VivoBook X509）

2. 系统版本信息

3. 具体故障现象描述

4. 已尝试的解决方法

特殊机型服务提示：

ROG玩家国度系列可享专属通道

商用笔记本Pro系列提供上门服务

创意本系列支持屏幕色彩校准服务