联想3C服务站点由官方设立，主要职能是为消费者提供电子产品的售后服务。这里主要处理电脑、手机、平板等数码产品的维修和技术支持。下面将为您详细说明联想3C服务点的相关信息。

一、服务范围

1. 硬件维修：包括主板、屏幕、键盘等部件检测与更换

2. 软件服务：系统安装、驱动更新、病毒查杀等

3. 数据恢复：硬盘数据抢救与备份服务

4. 延保服务：官方保修期外的有偿维修

二、服务优势

1. 原厂配件：使用联想官方认证的零部件

2. 专业工程师：经过严格培训的技术人员

3. 透明报价：维修前提供详细费用清单

4. 全国联保：支持异地维修服务

三、服务流程

1. 预约方式：

官网在线预约

官方客服电话预约

门店直接登记

2. 维修流程：

故障检测（30分钟内完成初步诊断）

报价确认（用户签字确认维修方案）





专业维修（标准维修时长1-3个工作日）

取机测试（现场验收维修效果）

四、注意事项

1. 携带有效购买凭证和保修卡

2. 提前备份重要数据

3. 非保修服务需预付检测费

4. 保留维修单据作为后续服务凭证

五、增值服务

1. 上门服务（部分城市提供）

2. 意外保修（需额外购买）

3. 以旧换新（支持旧机折价）

4. 配件零售（官方原装配件销售）

Q：保修期如何计算？

A：自购买日起计算，需提供有效购买凭证。

Q：进水机器是否保修？

A：属于人为损坏，需付费维修。

Q：维修后是否有保修？

A：更换的部件享受3个月保修期。

前往服务中心前，请先上联想官网查询最近的授权维修点，确认其营业时段，以免耽误行程。遇到小问题，可以先试试联系联想的在线智能客服咨询。