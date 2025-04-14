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1. 产品展示

官网全面展示华硕旗下各类产品，包括：

笔记本电脑：游戏本、商务本、轻薄本等系列

主板：ROG、TUF、Prime等系列主板

显卡：NVIDIA和AMD显卡产品

显示器：专业显示器、电竞显示器等

路由器：家用和企业级路由器

手机：ROG Phone系列

2. 技术支撑

驱动下载：可按产品型号搜索最新驱动程序

BIOS更新：提供主板和笔记本的BIOS更新

FAQ常见问题解答

在线客服支持

3. 会员服务

产品注册：延长保修期

会员中心：查看保修状态、维修进度

MyASUS应用支持

4. 在线商城

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