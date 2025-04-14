联想笔记本维修服务点地址

联想笔记本维修服务点地址可以通过以下几种方式查询：

1. 联想官网查询

访问联想中国官方网站（）

在页面底部找到"服务与支持"栏目

点击"服务网点查询"

输入所在省市信息即可查看附近的维修点

2. 联想服务热线

拨打联想客服热线：

按语音提示选择"维修服务"

向客服人员提供所在城市信息

客服会告知最近的维修点地址和联系方式

3. 联想服务微信公众号

关注"联想服务"官方微信公众号

在菜单栏选择"服务网点"

授权获取位置信息或手动输入城市

系统会显示附近所有联想授权维修点

4. 第三方地图应用

在高德地图、百度地图等应用中搜索"联想维修"

结合用户评价选择评分较高的维修点

建议优先选择联想官方授权服务网点

注意事项：

1. 维修前建议先电话确认营业时间和所需材料

2. 携带购机发票和保修卡以便享受保修服务

3. 非官方维修点可能影响后续保修权益

一线城市里，人们可以选择的维修点往往不止一个；而在二三线城市，可能就得去指定的维修网点了。

Q：维修需要预约吗？

A：部分大型维修中心需要提前预约，建议先电话确认。

Q：保修期外维修费用如何？

A：联想官方维修点会提供标准报价单，维修前会告知预估费用。

Q：维修需要多长时间？